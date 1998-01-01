Новости Тунис ждет миллион российских туристов в год Посол Туниса в Российской Федерации г-н Тарек Бен Салем рассказал журналистам о программе развития российско-тунисского туризма

В посольстве Туниса состоялся торжественный вечер, приуроченный участию страны в крупнейшей продовольственной выставке России «Продэкспо-2020». Выступая с приветственным словом перед гостями, среди которых были представители тунисского туристического бизнеса, российских турагентств и журналисты, чрезвычайный и полномочный посол Туниса в Российской Федерации г-н Тарек Бен Салем (на фото) и исполнительный директор Тунисской федерации туристических ресторанов г-н Мохамед Хауас отметили, что в этом году все тунисские участники «Продэкспо-2020» продемонстрировали заметный количественный и качественный рост. Но решение основных задач, по их мнению, все еще впереди. Так, по словам г-на Тарека Бен Салема, товарооборот между нашими странами в прошлом году составил около $530 млн, - что явно не соответствует потенциальным возможностям обеих стран. «Наша стратегическая задача в этом году, как и на ближайшую перспективу, – увеличить товарооборот между странами в разы», - отметил он. «Еще одной задачей на предстоящий год является увеличение турпотока. В прошлом году Тунис посетили более 633 тысяч российских туристов. Больше, чем годом ранее, но наша цель - увеличение числа российских туристов в ближайшие годы до 1 млн. И это вполне достижимо, учитывая рост популярности Туниса как круглогодичного места для отдыха и оздоровления», - заявил г-н посол. Посол добавил, что на сегодня существуют чартерные авиарейсы, доставляющие российских туристов на курорты Туниса, но они надеются, что в ближайшее время между столицей Туниса и Москвой появится и регулярное авиасообщение. Третьей же задачей, стоящей перед страной и связанной с туризмом, г-н посол назвал инвестиции, особенно с российской стороны. «Дипломатические взаимоотношения между Советским Союзом и Тунисской Республикой начались с 1956 года, - отметил он. - Так что наши связи очень крепки и имеют под собой многолетние отношение. Но пока лишь десять российских инвесторов решились вложить свои деньги в тунисскую экономику, а между тем стране требуются инвестиции в гостиничную отрасль и другие отрасли экономики. В целях продвижения, в этом плане российским инвесторам обещаны большие налоговые льготы». /TOURBUS.RU

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