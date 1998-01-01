В Тюменской области туристам обещают «сибирское здоровье» и огромное число достопримечательностей

В Москве прошла презентация туристических ресурсов Тюменской области, организованная Агентством туризма и продвижения Тюменской области и РСТ, - сообщает наш специальный корреспондент.

Тюменская область, которую также называют воротами в Сибирь (56% территории и 25% населения страны) занимает третье место в России по площади - после Якутии и Красноярского края, самой большой областью и единственным сложносоставным регионом России Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа и собственно Тюменская область. От Москвы она находится не так уж далеко — всего 2 часа 15 минут на самолёте (11 рейсов в день). Также через область проходят Транссибирская магистраль и пять федеральных автотрасс.

Через носящий имя Дмитрия Менделеева аэропорт Тюмени ежегодно проходит более двух млн. пассажиров (с перспективой роста до 5 млн.), из него летает 16 авиакомпаний по 45 направлениям.

Климатически Тюменская область с четырьмя чётко выраженными временами года относится к так называемой «тёплой Сибири» (Тюмень находится приблизительно на широте Твери). В нынешнем году откроется и аэропорт в Тобольске, рассчитанный на пассажиропоток в 1 млн. пассажиров в год — предлагается назвать его именем местного уроженца, «сибирского Леонардо» Семёна Ремезова.

В Тюмени и на территории области, на которой сегодня насчитывается более ста гостиниц (общей вместимостью около 10 тыс. человек) присутствуют многие известные мировые отельные сети (Mercury, Hilton, Best Western), и немало также региональных отелей хорошего уровня 4*- 5*) - «Восток», «Знать», «ЛетоЛето» и др.

«Сибирь, на территории которой никогда не было крепостного права, сама по себе является очень узнаваемым и хорошо известным в мире туристическим брендом, который привлекает как туристов из самой России, так и иностранных гостей, - рассказала глава Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

- В прошлом году мы приняли 2, 6 млн. туристов — на 20% больше, чем в 2018, из них иностранцев — около 40 тыс. На перспективу мы рассчитываем и на 5 млн., что является очень неплохим результатом — ведь туризм интенсивно развивается в Тюменской области всего три с небольшим года».

Сегодня бывшая когда-то богатым купеческим городом Тюмень (789 тыс. чел.) — не только промышленный и деловой, но и туристский центр, привлекающий многочисленными историко-культурными памятниками, в т. ч. деревянного зодчества (характерная сибирская глубокая пропильная резьба), а также народными промыслами — косторезным и сибирским ковроткачеством, развитым в Тюмени и Ишиме.

Настоящей «красной горницей» Тюменской области является первый русский город в Сибири — Тобольск (99 тыс. чел., 2019), исторический центр самой большой в истории России губернии - в Тобольскую епархию когда-то входила и Аляска. Сегодня Тобольск — музей под открытым небом, центром которого является стоящий на Троицком мысу у слияния Тобола и Иртыша кремль.

В настоящее время Тобольск, делящийся на Верхний и Нижний Посады, интенсивно развивается как культурно-туристический кластер, насчитывающий сегодня 11 музейных комплексов - Кремль, Тобольский тюремный замок, Дворец наместника, открывшийся в 2018 году Дворец генерал-губернатора с музеем семьи Николая II и др. Ведётся реставрация исторической застройки Нижнего Посада; осуществляется проект воссоздания одного из символов Тобольска — построенного а 1859-м и сожжённого в 1990-м году деревянного театра, т. н. «Теремка».

В 80 км от Тюмени по Тобольской дороге, в селе Покровском находится частный музей его уроженца, одной из самых неоднозначных личностей в русской истории — Григория Ефимовича Распутина. Помимо Распутина, «гениями места» Тюменской области являются учёный Дмитрий Менделеев, художник Василий Перов, поэт-сказочник Пётр Ершов, композитор Александр Алябьев, инженер, строитель Останкинской башни Николай Никитин, певец Юрий Гуляев, предприниматель и меценат Савва Мамонтов.

Мамонтов родился в «маленьком городе больших людей» - Ялуторовске, претендующем на звание блинной столицы России (на Масленицу, на которую съезжается до 25 тыс. человек, выпекается блин диаметров 3 метра).

Ялуторовск, имеющий очень насыщенный туристический календарь, известен воссозданным деревянным острогом, памятью о ссыльных декабристах (дом-музей Матвея Муравьёва-Апостола), а также как родина первой в СССР конфеты-гиганта «Гулливер».

Ещё один тренд Тюменской области — сибирское здоровье. На её территории имеются 54 базы отдыха, 18 санаториев, 20 термальных источников. При гостинице «ЛетоЛето» создан единственный в России аквапарк с минеральной водой. Настоящим сибиряком можно почувствовать себя на этническом подворье «Казачий двор» (20 км от Тюмени) и в Музее истории крестьянского быта в деревне Насекино.

Иностранных туристов привлекает охота (царская, трофейная) и охотничьи туры: в Тюменской области охотничьи угодья занимают более 16 млн. га, проводится охота на медведя, косулю, кабана и лося.

/TOURBUS.RU