Новости Эпидемия коронавируса и туризм: Горячие новости С сегодняшнего дня введен полный запрет на чартерные рейсы российских авиакомпаний в КНР/ Россияне пока остаются на борту карантинного лайнера Diamond Princess в Японии/ Иностранный турпоток в Таиланд сократился в этом месяце на 43%

С сегодняшнего дня введен полный запрет на чартерные рейсы российских авиакомпаний в КНР "Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении", — сообщается на сайте Росавиации. Как заявила в начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, запрет коснется чартерных рейсов, которые возвращают россиян из Китая в Россию. Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжат функционировать. "Информация о пассажирах — гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 часов 13 февраля следующая: у 1 404 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов; 162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 228 пассажира — гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", — говорится в сообщении ведомства. В Росавиации уточнили, что для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился. Отметим, что по состоянию на сегодня на 17:00 МСК, заражение коронавирусом зафиксировано у 64.457 человек, скончались 1384, выздоровели 7155. Россияне пока остаются на борту карантинного лайнера Diamond Princess в Японии Россиян нет среди пассажиров, сошедших в Японии с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса, сообщили сегодня "Интерфаксу" в посольстве РФ в Токио. Там напомнили, что карантин на борту продлится до 19 февраля. В пятницу западные СМИ сообщили, что первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princes. Ранее правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть Diamond Princess и разместить их в специально отведенных местах. Судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон, однако лишь в случае отсутствия заражения коронавирусом Covid-19. Между тем, на Diamond Princess, где находятся более 3,7 тыс. человек, подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. По данным СМИ, заразившихся перевозят с судна в более безопасное место, так же, как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Иностранный турпоток в Таиланд сократился в этом месяце на 43% Иностранный турпоток в Таиланд в начале февраля сократился на 43,4% после резкого снижения числа китайских туристов из-за эпидемии коронавируса, сообщает сегодня издание Phuket News в пятницу. "С 1 по 9 февраля в Таиланде зафиксировали 730,2 тыс. прибытий иностранных туристов – это на 43,4% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. При этом число китайских путешественников сократилось на 86,6%, а по итогам месяца может упасть на 90%", — пишет издание. Как отмечает газета, экономический рост в Таиланде в 2020 году может составить менее 2%, поскольку страна недосчитается $8 млрд дохода от туризма. Таиланд может потерять до 5 млн иностранных туристов. Сектор туризма в стране сильно зависит от китайского рынка. "В качестве меры поддержки туризма в Таиланде могут вновь ввести безвизовый въезд для китайских туристов, что повысит их удобство и снизит очереди в аэропортах. Если китайское правительство справится со вспышкой вируса до конца марта, то многие китайцы могут приехать в Таиланд в апреле отметить праздник Сонгкран", — сообщает газета. При благоприятном развитии событий количество китайских туристов может вырасти до 1,4-1,5 млн в месяц в июне и июле с обычных 900 тысяч. В 2019 году Таиланд посетили более 39 млн иностранных туристов. /TOURBUS.RU



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