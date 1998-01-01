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Выяснилось, какие направления привлекают наших туристов День всех влюбленных

Ведущие системы бронирования поделились с нами результатами туристических предпочтений россиян в День св. Валентина

В День всех влюбленных, который в этом году романтично настроенные туристы готовятся праздновать целых три дня, компания Booking.com выяснила, какие направления влюбленные выбрали для празднования Дня святого Валентина.

По информации компании,путешественники из России чаще всего бронировали на 14 февраля объекты размещения в Москве, Санкт-Петербурге, поселке Эстосадок (Красная Поляна), Риме и Праге.

Сервис путешествий Туту.ру также изучил, где наши путешественники встретят 14 февраля. Анализировались все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов 13 февраля и возвращением 16-18 февраля. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.

Топ российских городов, куда путешественники полетят за романтикой в этом году

остался почти без изменений. Половину российского рейтинга занимают южные направления: Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону. А вторую половину — города с деловой активностью: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа и Калининград.

За зарубежной романтикой россияне полетят не в Париж, а в Прагу, Рим и Мюнхен. Эти три европейских города возглавляют рейтинг. Столица Франции тоже попала в десятку, но она на 8-м месте. Можно выделить рост популярности перелетов в Вену и Верону,

Сильно теряет позиции Будапешт. Город с 9-й строчки переместился на 27-ю.

Туристический сервис Aviasales составил свой рейтинг самых популярных у россиян стран для путешествия на 14 февраля. Лидером среди зарубежных направлений, как и в прошлом году, оказалась Италия. За ней следуют Таиланд и Армения. Также в десятке самых популярных направлений зарубежья – Турция, Германия, Чехия, Испания, Франция и Индонезия. За перелеты россияне заплатили в среднем от 12 до 20 тыс. руб.

При этом 74% путешественников планируют провести День всех влюбленных в России.

Наконец, компания Biletix накануне Дня влюбленных выяснила, что россияне готовы в 2020 году тратить на путешествия больше, чем россиянки: большинство женщин (31%), участниц всероссийского опроса интернет-сервиса для путешественников Biletix, заявили, что готовы тратить на каждого члена семьи в путешествии 30-50 тысяч рублей, при этом большинство мужчин (26%) – 50-70 тысяч рублей.

При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно, забронированные 1-15 января с вылетом в первом полугодии 2020 года, существенно снизился как по внутренним, так и по международным направлениям. Д

анный показатель на авиабилеты туда-обратно по России снизился с 7 307 до 5 883 рублей (-19,5%), за границу – с 19 601 до 16 742 рублей (-15%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

/TOURBUS.RU