Thai Airways с начала лета прекращает полеты в Москву

Как сообщает АТОР, вчера авиакомпания Thai Airways уведомила своих партнеров и клиентов о временном прекращении выполнения рейсов Москва – Бангкок – Москва с 1 июня 2020 года. Срок приостановки пока неизвестен, о возобновлении полетов в и из Домодедово авиакомпания уведомит отдельно.

Тем не менее, определенное указание на срок перерыва в рейсах Москва – Бангкок есть: в сообщении компании указано, что «необходимо произвести вынужденный возврат билетов с периодом путешествия с 1 июня до 30 сентября». Авиаперевозчик обращает особое внимание на то, что возврат всех таких билетов должен быть оформлен до 30 мая.

По информации АТОР, участники рынка указывают на два момента. С текущей ситуацией вокруг коронавируса в Китае отмена полетов Thai Airways явным образом не связана – ведь прекращаются летние рейсы.

«Основные причины решения Thai Airways– экономические, лето является низким сезоном для Таиланда», - говорит директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева.

На это же указывает и Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист», подчеркивая, что на июнь у регулярных рейсов в Бангкок из Москвы отмечается минимальная загрузка.

Тем не менее, эксперт полагает, что отмена российских рейсов Thai Airways с очень значительной вероятностью может быть связана с комплексом логистических проблем, возникших у тайской авиакомпании из-за коронавируса в Китае.

«Сейчас многие авиаперевозчики Юго-Восточной Азии, и Таиланда, в частности, столкнулись с огромным всплеском продаж авиабилетов на рынке КНР, продиктованным отложенным спросом. На ближайшие два месяца авиакомпании видят «дыру» в продажах на китайском рынке, но граждане КНР уже сейчас активнейшим образом бронируют авиабилеты на летний период, начиная с конца мая – в итоге по некоторым направлениям за последние недели борта на курорты стран Азии с вылетом в мае-июне заполнены более чем на 50% туристами из КНР, которые ожидают, что к этому времени эпидемия сойдет на нет», - рассказывает г-н Обручев-Миронов.

В этой ситуации, считает эксперт, для тайского авиаперевозчика могло показаться логичным решением снять малодоходные и трудно заполняемые летние рейсы Москва – Бангкок – Москва. Вполне вероятно, что эти борта будут использованы для удовлетворения отложенного спроса на китайском рынке.

У клиентов туроператоров с летними рейсами серьезных и массовых проблем возникнуть не должно: летний Таиланд в феврале на регулярных рей бронируют достаточно мало туристов, им авиакомпания обещает возврат денег. Для пакетов, в составе которых были билеты Thai Airways на летние даты из Москвы, сейчас можно найти альтеративную перевозку в Бангкок на рейсах других перевозчиков, - отмечает АТОР.

В свою очередь Андрей Снетков, генеральный директор «TEZ Tour Таиланд» отметил в интервью нашему корреспонденту: «Учитывая, что Таиланд является преимущественно зимним направлением, снятие программы связано с сокращением экономических рисков авиаперевозчика.

Какого-либо влияния на российский рынок ситуация не окажет в силу того, что в основном рейсы авиакомпании были загружены транзитными пассажирами из Европы. корее, приостановка полетов больше повлияет на выездной туризм из Таиланда.

У наших туристов всегда есть возможность воспользоваться альтернативными рейсами а/к «Аэрофлот», Emirates и Qatar Airways, дефицита авиперевозки не будет».

/TOURBUS.RU





