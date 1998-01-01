Новинки парижского туризма представили турбизнесу Москвы

В Москве прошла презентация туристических ресурсов Парижа и Парижского региона, которую провели представители “Ату Франс», отелей, музеев, турбизнеса и индустрии развлечений.

Франция остаётся самой популярной у туристов мира страной: в прошлом году её посетило около 90 млн. человек (из них из России — 256 тыс. чел.), из них чуть более половины побывали в Париже, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Статистикой за 2019 год мы пока не располагаем, но надеемся на рост турпотока из России - по итогам 2020 года мы планируем увеличить его вдвое. Хорошим стимулом для этого станут те новинки, которые предложит им столица Франции», - сказала генеральный директор офиса по туризму и конгрессам Парижа Корин Менего.

По её мнению, самый большой интерес российские туристы проявляют к культурным новинкам французской столицы, в частности, театральным премьерам, выставкам и фестивалям и шоу, особенно гастрономическим (в Париде — 119 «звёздных» ресторанов). Выбирать есть из чего: сегодня в Париже более 2 тыс. исторических памятников, 191 музей, более тысячи галерей, 265 театров и 307 кинотеатров.

Один из самых привлекательных объектов для них — Эйфелева башня. Осенью на ней вновь откроются Brasserie — кафе с типичной парижской кухней и несколько новых торговых точек. К лету должна появиться русская версия сайта башни, русские туристы, кроме того, смогут заказать индивидуальную экскурсию по ней.

Наиболее интересной из выставок, станет та, что откроется 25 марта в Большом дворце — на ней будет показана уникальная историческая реконструкция города Помпеи, выполненная по результатам археологических раскопок.

До середины марта в Лувре будут продолжаться выставка знаменитого художника-абстракциониста Пьера Сулажа, которому в минувшем году исполнилось 100 лет, а также выставка «Возрождение Версаля: 1867 — 1937 гг.». Нынешней же весной после длительной реставрации снова заработает парижский музей Palais Galliera с экспозицией, посвящённой Габриэль (Коко) Шанель. В 2022 году после реконструкции вновь откроется Национальный Морской музей.

В центре Помниду в конце мая откроется большая выстака, посвящённая 150-летию Анри Матисса. Специальная музейная программа отметит также 350-летие Дома Инвалидов.

Те, кто посетит эти выставки и мероприятия, смогут остановиться в новых, а также обновлённых парижских отелях. В нынешнем году откроется 20 новых отелей: Pullman Paris Montparnasse 4* (957 номеров), Courtyard by Marriott PDV 4* (350 номеров), Novotel Porte de Versailles 4* (235 номеров), Hotel MGallery by Sofitel 4* (139 номеров), Le Chevas Blanc 5* (72 номера), а также Novotel Porte de Versaille 4* (245 номеров).

Среди отелей бюджетной категории можно выделить Mama West (207 номеров), French Theory (48 номеров), Bed & Coworking (14 номеров),

Сегодня в Париже функционирует 2053 отеля общей вместимостью 121 677 мест (наболее многочисленны отели категории 3* - 784). В настоящее время строится ещё 60 отелей с приблизительной общей вместимостью 7000 мест (главным образом уровня 2* и 3*). В этом году появится первая гостиница и в известном парке Астерикс, там гости смогут оказаться в Лютеции времен древних галлов.

Активно развивается и транспортная инфраструктура Парижа: к 2024 г.у 14 линия метро будет продлена до аэропорта Орли, к 2021 г. будет переведена на автоматический режим (поезд без машиниста) 4 линия.

Париж, как известно, является также городов садов и парков — на сегодня их насчитывается 456 (400 тыс. растений) с развитой системой велодорожек (700 км). К 2024 году, когда в столице Франции пройдут Олимпийские игры, вокруг Эйфелевой башни будет разбит самый большой в Париже сад длиной 1, 6 км — он будет доходить до Ecole militaire и Trocadero.

/TOURBUS.RU