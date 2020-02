Новости «Интурмаркет-2020»: новая площадка, новые профессиональные горизонты Международная выставка «Интурмаркет» в этом году пройдет с 12 по 14 марта впервые на площадке ЦВК «Экспоцентр»

Насыщенная деловая программа выставки «Интурмаркет-2020» рассчитана на представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу. КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ» Деловая программа выставки «Интурмаркет» пока обозначена как предварительная, но уже весьма насыщенна. Мероприятия рассчитаны на самую разную категорию участников — представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу. 12 МАРТА - Всероссийский съезд туроператоров и турагентов Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму; - Круглый стол «Туризм 20...35...50+» при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения (World Senior Tourism Congress); - Конференция по вопросам развития детского туризма «Трансформация делового климата и векторы развития детского туризма в России» Организатор: Федеральное агентство по туризму Федерации - Круглый стол «Межрегиональные и региональные турпроекты. Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты» - Стратегическая сессия по вопросам развития гостиничной инфраструктуры - Диалоговая площадка «Роль молодежи в формировании образа туризма будущего». - Обучающий семинар для турагентств от туроператора TUI Russia and CIS; - Обучающий семинар «Все, что нужно знать турагенту про договоры и претензии", организатор: компания: "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры" - Обучающий семинар для турагентств от экспертов Top Hotels; - Церемония подписания соглашений по развитию туризма между компанией TUI Россия и СНГ и региональными органами власти в области туризма; - Круглый стол по паломническому туризму 13 МАРТА - Федеральная ассамблея по туризму России Организатор: Федеральное агентство по туризму; - Круглый стол «Россия-Германия», Организаторы: Федеральное агентство по туризму, Германское отделение РСТ; - Конференция по малым историческим городам «Настоящая Россия»; - Intelligence Technology Marketing — открытая конференция, посвященная технологиям продвижения и развития в сфере туризма; - Круглый стол по вопросам взаимодействия с китайским туррынком; - Семинар «Перспективные законодательные изменения в сфере туризма. Основные тенденции и новации», организатор: Правовая комиссия РСТ, ЮА «Персона Грата» - Всероссийский день MICE на «Интурмаркете»; - Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем»; - Заседание Президиума РСТ; - Круглый стол «Туристический сувенир — инструмент продвижения территории»; - Обучающий семинар для туристско-информационных центров (ТИЦ) 14 МАРТА - V Всероссийский обучающий форум «Россия событийная» - Второй Всероссийский семинар-конференция «Сельский туризм в России» - Практическая сессия по подготовке кадров в сфере туризма при поддержке проекта «Моя карьера». Больше подробностей о деловой программе выставки можно узнать на сайте «Интурмаркета». Принять участие в выставке

Организатор — ООО «Экспотур» www.itmexpo.ru +7 (495) 626-43-69.

expo@tourfond.ru

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка