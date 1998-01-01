|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 февраля
«Интурмаркет-2020»: новая площадка, новые профессиональные горизонты
Международная выставка «Интурмаркет» в этом году пройдет с 12 по 14 марта впервые на площадке ЦВК «Экспоцентр»
Насыщенная деловая программа выставки «Интурмаркет-2020» рассчитана на представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу.
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ»
Деловая программа выставки «Интурмаркет» пока обозначена как предварительная, но уже весьма насыщенна.
Мероприятия рассчитаны на самую разную категорию участников — представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу.
12 МАРТА
- Всероссийский съезд туроператоров и турагентов
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму;
- Круглый стол «Туризм 20...35...50+» при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения (World Senior Tourism Congress);
- Конференция по вопросам развития детского туризма «Трансформация делового климата и векторы развития детского туризма в России»
Организатор: Федеральное агентство по туризму Федерации
- Круглый стол «Межрегиональные и региональные турпроекты. Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты»
- Стратегическая сессия по вопросам развития гостиничной инфраструктуры
- Диалоговая площадка «Роль молодежи в формировании образа туризма будущего».
- Обучающий семинар для турагентств от туроператора TUI Russia and CIS;
- Обучающий семинар «Все, что нужно знать турагенту про договоры и претензии", организатор: компания: "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"
- Обучающий семинар для турагентств от экспертов Top Hotels;
- Церемония подписания соглашений по развитию туризма между компанией TUI Россия и СНГ и региональными органами власти в области туризма;
- Круглый стол по паломническому туризму
13 МАРТА
- Федеральная ассамблея по туризму России
Организатор: Федеральное агентство по туризму;
- Круглый стол «Россия-Германия»,
Организаторы: Федеральное агентство по туризму, Германское отделение РСТ;
- Конференция по малым историческим городам «Настоящая Россия»;
- Intelligence Technology Marketing — открытая конференция, посвященная технологиям продвижения и развития в сфере туризма;
- Круглый стол по вопросам взаимодействия с китайским туррынком;
- Семинар «Перспективные законодательные изменения в сфере туризма. Основные тенденции и новации», организатор: Правовая комиссия РСТ, ЮА «Персона Грата»
- Всероссийский день MICE на «Интурмаркете»;
- Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым
сердцем»;
- Заседание Президиума РСТ;
- Круглый стол «Туристический сувенир — инструмент продвижения территории»;
- Обучающий семинар для туристско-информационных центров (ТИЦ)
14 МАРТА
- V Всероссийский обучающий форум «Россия событийная»
- Второй Всероссийский семинар-конференция «Сельский туризм в России»
- Практическая сессия по подготовке кадров в сфере туризма при поддержке проекта «Моя карьера».
Больше подробностей о деловой программе выставки можно узнать на
Организатор — ООО «Экспотур»
www.itmexpo.ru
+7 (495) 626-43-69.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72