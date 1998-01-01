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14 февраля
«Интурмаркет-2020»: новая площадка, новые профессиональные горизонты

Международная выставка «Интурмаркет» в этом году пройдет с 12 по 14 марта впервые на площадке ЦВК «Экспоцентр»


Насыщенная деловая программа выставки «Интурмаркет-2020» рассчитана на представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ»

Деловая программа выставки «Интурмаркет» пока обозначена как предварительная, но уже весьма насыщенна.

Мероприятия рассчитаны на самую разную категорию участников — представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу.

 

12 МАРТА

- Всероссийский съезд туроператоров и турагентов

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму;

- Круглый стол «Туризм 20...35...50+» при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения (World Senior Tourism Congress);

- Конференция по вопросам развития детского туризма «Трансформация делового климата и векторы развития детского туризма в России»

Организатор: Федеральное агентство по туризму Федерации

- Круглый стол «Межрегиональные и региональные турпроекты. Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты»

- Стратегическая сессия по вопросам развития гостиничной инфраструктуры

- Диалоговая площадка «Роль молодежи в формировании образа туризма будущего».

- Обучающий семинар для турагентств от туроператора TUI Russia and CIS;

- Обучающий семинар «Все, что нужно знать турагенту про договоры и претензии", организатор: компания: "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"

- Обучающий семинар для турагентств от экспертов Top Hotels;

- Церемония подписания соглашений по развитию туризма между компанией TUI Россия и СНГ и региональными органами власти в области туризма;

- Круглый стол по паломническому туризму

 

13 МАРТА

- Федеральная ассамблея по туризму России

Организатор: Федеральное агентство по туризму;

- Круглый стол «Россия-Германия»,

Организаторы: Федеральное агентство по туризму, Германское отделение РСТ;

- Конференция по малым историческим городам «Настоящая Россия»;

- Intelligence Technology Marketing — открытая конференция, посвященная технологиям продвижения и развития в сфере туризма;

- Круглый стол по вопросам взаимодействия с китайским туррынком;

- Семинар «Перспективные законодательные изменения в сфере туризма. Основные тенденции и новации», организатор: Правовая комиссия РСТ, ЮА «Персона Грата»

- Всероссийский день MICE на «Интурмаркете»;

- Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым

сердцем»;

- Заседание Президиума РСТ;

- Круглый стол «Туристический сувенир — инструмент продвижения территории»;

- Обучающий семинар для туристско-информационных центров (ТИЦ)

 

14 МАРТА

- V Всероссийский обучающий форум «Россия событийная»

- Второй Всероссийский семинар-конференция «Сельский туризм в России»

- Практическая сессия по подготовке кадров в сфере туризма при поддержке проекта «Моя карьера».

 

Больше подробностей о деловой программе выставки можно узнать на 

сайте «Интурмаркета».

Принять участие в выставке

Организатор — ООО «Экспотур»

www.itmexpo.ru

+7 (495) 626-43-69.
expo@tourfond.ru


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