В новом сезоне туристы будут активнее отправляться в морские круизы из Петербурга

В рамках стартующей 23 апреля с визита лайнера Viking Star морской круизной навигации 2020 года город на Неве примет более 260 судозаходов и около 700 тыс. пассажиров. При этом большого роста количества визитов теплоходов и туристов, по сравнению с 2019-м, не будет, а вот число отправляющихся в круизы россиян может заметно увеличится, - соощает наш корреспондент в городе на Неве.

К сожалению, из многих компаний, суда которых осуществляют заходы в Петербург, посадку в этом порту производят единицы: по оценкам коммерческого директора пассажирского порта «Морской фасад» Алексея Панфилова, из 648 тыс. человек, прибывших в Петербург в качестве круизных пассажиров, за весь 2019 год через эту гавань прошло лишь 19,6 тыс. так называемых уникальных – тех, кто начал или завершил круиз в Северной столице.

И хотя это на 30% больше, чем в 2018-м, по сравнению с общей цифрой – мало. Однако в навигацию этого года ситуация вновь может измениться в лучшую сторону.

В частности, этому будет способствовать увеличение числа судов, ориентированных на прием русских групп. «Хит продаж на протяжении многих лет – это круизы из Петербурга «Музыка фьордов и города Балтики», - пояснил Михаил Фельдман, руководитель круизного департамента PAC Group. – Как и раньше, в эту навигацию они продолжат выполняться на лайнере MSC Meraviglia, но в этом году мы добавили на маршруте еще один (MSC Splendida), что позволит предложить туристам еженедельные отправления из Петербурга на протяжении лета».

Если учесть, что, кроме названных судов, судозаходы в Петербург на регулярной основе будет осуществлять и еще один лайнер круизной линии, MSC Poesia, объемы отправляемых в круизы уникальных пассажиров-россиян могут значительно возрасти.





При этом Екатерина Илюшина, представляющая в России интересы Costa Crociere S.p.A, полагает, что не только Петербург может рассчитывать на рост числа круизных пассажиров. «Потенциал для развития морских круизов у России огромен, - считает она. – Однако его использование, в частности, осложняет отсутствие инфраструктуры портов, способных принимать современные лайнеры. Мы готовы расширять географию наших маршрутов с заходом в российские порты в том случае, если они смогут это делать».

Что касается Петербурга, «Морской фасад» уже вложил несколько десятков миллионов рублей в увеличение длины 7-го причала: там могут одновременно швартоваться суда диной 294 и 330 метров. Следующая цель – одновременно принимать суда по 333 метра каждое.

Однако и это не предел: как пояснил Вадим Каширин. генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин, круизные операторы уже используют на Балтике суда длиной около 340 м, и поэтому существует необходимость в продолжении программы удлинения причалов.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ-2020 традиционно пройдет в феврале в двух столицах:

20 февраля 2020 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,

25 февраля 2020 г. , Москва, отель «Марриотт Роял Аврора».

В программе Фестиваля круизов-2020:

- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2020 г.»;

- workshop для специалистов;

- обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям;

- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников;

- панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов;

- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров.

Среди участников грядущего фестиваля - ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa, PAC GROUP, «Круизный Дом МК», «Водоходъ», «Солеанс», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «Истленд», Poseidon Expeditions, «Бриз Лайн» и другие.

Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru

Дополнительная информация:

Ирина Ильина

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