Новости Коронавирус и туризм: Горячие новости Пассажиры лайнера Diamond Princess смогут сойти на берег, но им придется остаться на карантине/ Евросоюз не собирается закрывать Шенгенскую зону для граждан Китая/ Турист из Уханя заболел коронавирусом после поездки на Бали

Пассажиры лайнера Diamond Princess смогут сойти на берег, но им придется остаться на карантине Министерство здравоохранения Японии предложило пассажирам злополучного лайнера Diamond Princess, застрявшего в порту Йокогамы, сойти на берег, но им все равно придется проходить карантин, сообщает оператор лайнера круизная компания Princess Cruises. «Желающие покинуть судно могут это сделать, но они должны будут остаться на карантине в специальных учреждениях. Первыми смогут сойти на берег пассажиры более старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто проживает в каютах без окон», — говорится в сообщении. По данным компании, покидающие судно пассажиры будут протестированы на коронавирус, и, если результат будет положительным, их направят в госпиталь, а если отрицательным – на карантин. Здоровых пассажиров разместят в индивидуальных номерах с удобствами, но еду им предложат только японскую — в коробках бэнто. «При этом все гости, желающие остаться на судне, до окончания периода карантина, могут это сделать», — сообщает компания. Напомним, что лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на карантин до 19 февраля. На борту судна находится 2666 туристов, среди которых 24 гражданина России. Евросоюз не собирается закрывать Шенгенскую зону для граждан Китая В Евросоюзе пока не видят необходимости закрывать для китайцев границы Шенгенского пространства из-за коронавируса, заявили сегодня в Брюсселе после заседания чрезвычайного Совета ЕС по здравоохранению министр здравоохранения председательствующей в совете Хорватии Вили Берош и член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис. "Мы не перестаем повторять, что ситуация с распространением коронавируса должна отслеживаться час за часом. Если будет эскалация эпидемии, то будут предприняты новые действия. Если надо будет закрыть границы, будем это обсуждать и в соответствии с национальным законодательством каждого государства-члена придем к нужной реакции", — сказал г-н Берош на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности закрытия для китайских граждан Шенгенской зоны в случае расширения масштабов эпидемии коронавируса. "Ситуация в настоящий момент не требует таких мер. Я думаю, что мы должны подходить к этому позитивным образом. Есть меры, принятые государствами-членами, и меры, принятые Китаем, и мы надеемся, что они дадут результат и позволят блокировать вирус", — добавила, в свою очередь, г-жа Кириакидис. Турист из Уханя заболел коронавирусом после поездки на Бали На индонезийском острове Бали проверяют информацию о посетившем остров китайском туристе, у которого был диагностирован коронавирус, сообщает газета The Jakarta Post. "Турист из Уханя посетил Бали в прошлом месяце и вернулся домой, после чего у него был диагностирован коронавирус. Пока не понятно, был ли китайский турист заражен вирусом до поездки, заболел непосредственно в Индонезии или заразился по возвращении в Китай", — пишет издание. Как отмечает газета, турист побывал на Бали с 22 по 28 января, за это время симптомы болезни у него не проявились. Тем не менее на острове отследят все места, которые он посещал. Есть предписание проявлять повышенную бдительность. "Сейчас в больнице Sanglah на Бали проходят лечение от коронавируса два пациента. С начала эпидемии госпиталь принял 32 больных", — сообщает издание. /TOURBUS.RU



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