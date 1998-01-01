Новости Опубликован список стран, в которые не пустят туристов, недавно побывавших в Китае IATA опубликовала подробную информацию о странах, принимающих меры против возможного занесения в страну коронавируса иностранными туристами

Согласно последним данным IATA, которые публикует сегодня АТОР, список стран, в которые запрещен въезд туристов, побывавших в Китае в определенный период времени, расширился. Среди стран, введших ограничения для побывавших в Китае туристов, – Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и Вьетнам. Некоторые государства вводят ограничения не только для посетивших КНР, но и другие территории. В этом списке, который публикует и обновляет IATA, есть страны, чьи курорты в разной степени популярны для поездок у россиян в зимнем сезоне. Вьетнам: власти Вьетнама приняли решение запретить въезд на территорию страны всех пассажиров авиарейсов, которые побывали (включая транзит) на территории КНР в последние 14 дней до даты визита во Вьетнам. Это не касается жителей и резидентов Вьетнама. Израиль: запрещен въезд всем иностранцам, побывавшим в Китае за последние 14 дней. Ограничения при этом не касаются резидентов государства Израиль, а также его граждан, включая супругов и детей гражданина. Индия: запрещен въезд всем иностранцам, которые были в КНР после 15 января 2020 года включительно. Это не касается экипажей воздушных судов и лиц, обладающих картой OCI (OCI card выдается гражданам Индии, покинувшим родину и принявшим гражданство другой страны). Индонезия: с 5 февраля запрещен въезд или транзит для всех иностранцев, включая экипажи воздушных судов, побывавших в КНР в последние 14 дней до даты визита. Малайзия: не разрешен въезд на территорию страны всем иностранцам, побывавшим в провинциях КНР Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу в последние 14 дней до даты визита. Запрет не касается граждан Малайзии. Мальдивы: не разрешен въезд на территорию страны всем иностранцам, побывавшим в КНР (в т. ч. транзитом) в последние 14 дней до даты визита. Маврикий: не разрешен въезд любым иностранцам, побывавшим в последние 14 дней до даты визита на Маврикий в КНР, Тайване, Гонконге и Макао. Сингапур: в стране введен запрет на въезд или транзит для иностранцев, которые побывали в КНР за последние 14 дней. Самим гражданам Китая, чьи паспорта были выпущены в провинции Хубэй, запрещено посещать Сингапур независимо от того, как давно они посещали эту провинцию. Сейшелы: не разрешен въезд или транзит через территорию Сейшельских островов всем иностранцам, которые побывали в последние 14 дней до даты визита на Сейшелы в следующих странах и территориях: КНР, Гонконг, Макао. Филиппины: запрещен въезд в страну для иностранцев, которые за последние 14 дней побывали в КНР, Гонконге или Макао. Граждане Филиппин, прибывшие оттуда, должны будут ограничить свои контакты на период до 14 дней после прибытия. Южная Корея: запрещен въезд всем пассажирам, которые за последние 14 дней посетили провинцию Хубэй в КНР. Запреты не касаются граждан Кореи, а также иностранцев, прибывших из других областей Китая. Ямайка: все иностранцы, побывавшие в Китае (срок в тексте IATA не указан), должны быть подвергнуты 14-дневному карантину. Таким образом, любой россиянин, побывавший на Хайнане или в другом районе Китая в этом году, должен учитывать 14-дневный срок, введенный указанными государствами, при планировании своих ближайших поездок. АТОР также обращает внимание, что в Индии, в отличие от «плавающего» двухнедельного срока, отсчитываемого в остальных странах от даты визита, ограничение имеет четкую дату. То есть все, кто побывал в Китае до 15 января включительно, не будут допущены на территорию Индии. Ранее АТОР также сообщала, что в Австралии приняты крайне жесткие правила как в отношении иностранцев, так и собственных граждан. Так, людям, которые были в Китае даже в качестве транзитных пассажиров в период до или после 1 февраля 2020 года, будет запрещен въезд и транзит через Австралию. Исключение делается только для членов экипажа иностранного воздушного судна. Если же среди пассажиров окажутся граждане и резиденты Австралии, то их пустят в страну, но с настойчивыми рекомендациями изолировать самих себя от внешних контактов на период не менее чем 14 дней. В то же время Соединенные Штаты ввели запрет на въезд всех иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней, за исключением специальных автономных регионов Гонконга и Макао. Отметим, что сегодня сообщается о резком росте числа заболевших и скончавшихся от нового вируса. Власти КНР объясняют это изменением системы статистики. Так, по состоянию на сегодня на 16:00 МСК новый коронавирус обнаружен у 60349 человек, скончались 1370, выздоровели 6243. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка