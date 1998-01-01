|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 февраля
Опубликован список стран, в которые не пустят туристов, недавно побывавших в Китае
IATA опубликовала подробную информацию о странах, принимающих меры против возможного занесения в страну коронавируса иностранными туристами
Согласно последним данным IATA, которые публикует сегодня АТОР, список стран, в которые запрещен въезд туристов, побывавших в Китае в определенный период времени, расширился. Среди стран, введших ограничения для побывавших в Китае туристов, – Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и Вьетнам. Некоторые государства вводят ограничения не только для посетивших КНР, но и другие территории.
В этом списке, который публикует и обновляет IATA, есть страны, чьи курорты в разной степени популярны для поездок у россиян в зимнем сезоне.
Вьетнам: власти Вьетнама приняли решение запретить въезд на территорию страны всех пассажиров авиарейсов, которые побывали (включая транзит) на территории КНР в последние 14 дней до даты визита во Вьетнам. Это не касается жителей и резидентов Вьетнама.
Израиль: запрещен въезд всем иностранцам, побывавшим в Китае за последние 14 дней. Ограничения при этом не касаются резидентов государства Израиль, а также его граждан, включая супругов и детей гражданина.
Индия: запрещен въезд всем иностранцам, которые были в КНР после 15 января 2020 года включительно. Это не касается экипажей воздушных судов и лиц, обладающих картой OCI (OCI card выдается гражданам Индии, покинувшим родину и принявшим гражданство другой страны).
Индонезия: с 5 февраля запрещен въезд или транзит для всех иностранцев, включая экипажи воздушных судов, побывавших в КНР в последние 14 дней до даты визита.
Малайзия: не разрешен въезд на территорию страны всем иностранцам, побывавшим в провинциях КНР Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу в последние 14 дней до даты визита. Запрет не касается граждан Малайзии.
Мальдивы: не разрешен въезд на территорию страны всем иностранцам, побывавшим в КНР (в т. ч. транзитом) в последние 14 дней до даты визита.
Маврикий: не разрешен въезд любым иностранцам, побывавшим в последние 14 дней до даты визита на Маврикий в КНР, Тайване, Гонконге и Макао.
Сингапур: в стране введен запрет на въезд или транзит для иностранцев, которые побывали в КНР за последние 14 дней. Самим гражданам Китая, чьи паспорта были выпущены в провинции Хубэй, запрещено посещать Сингапур независимо от того, как давно они посещали эту провинцию.
Сейшелы: не разрешен въезд или транзит через территорию Сейшельских островов всем иностранцам, которые побывали в последние 14 дней до даты визита на Сейшелы в следующих странах и территориях: КНР, Гонконг, Макао.
Филиппины: запрещен въезд в страну для иностранцев, которые за последние 14 дней побывали в КНР, Гонконге или Макао. Граждане Филиппин, прибывшие оттуда, должны будут ограничить свои контакты на период до 14 дней после прибытия.
Южная Корея: запрещен въезд всем пассажирам, которые за последние 14 дней посетили провинцию Хубэй в КНР. Запреты не касаются граждан Кореи, а также иностранцев, прибывших из других областей Китая.
Ямайка: все иностранцы, побывавшие в Китае (срок в тексте IATA не указан), должны быть подвергнуты 14-дневному карантину.
Таким образом, любой россиянин, побывавший на Хайнане или в другом районе Китая в этом году, должен учитывать 14-дневный срок, введенный указанными государствами, при планировании своих ближайших поездок.
АТОР также обращает внимание, что в Индии, в отличие от «плавающего» двухнедельного срока, отсчитываемого в остальных странах от даты визита, ограничение имеет четкую дату. То есть все, кто побывал в Китае до 15 января включительно, не будут допущены на территорию Индии.
Ранее АТОР также сообщала, что в Австралии приняты крайне жесткие правила как в отношении иностранцев, так и собственных граждан. Так, людям, которые были в Китае даже в качестве транзитных пассажиров в период до или после 1 февраля 2020 года, будет запрещен въезд и транзит через Австралию. Исключение делается только для членов экипажа иностранного воздушного судна.
Если же среди пассажиров окажутся граждане и резиденты Австралии, то их пустят в страну, но с настойчивыми рекомендациями изолировать самих себя от внешних контактов на период не менее чем 14 дней.
В то же время Соединенные Штаты ввели запрет на въезд всех иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней, за исключением специальных автономных регионов Гонконга и Макао.
Отметим, что сегодня сообщается о резком росте числа заболевших и скончавшихся от нового вируса. Власти КНР объясняют это изменением системы статистики. Так, по состоянию на сегодня на 16:00 МСК новый коронавирус обнаружен у 60349 человек, скончались 1370, выздоровели 6243.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72