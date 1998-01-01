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13 февраля
Фестиваль круизов - 2020 приглашает всех на борт на невских берегах!
20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет пятый Фестиваль круизов, на который соберутся представители ведущих круизных компаний страны
20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет пятый по счету Фестиваль круизов, на который соберутся представители ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.
Ведущее отраслевое мероприятие традиционно принимает «Гранд Отель Эмеральд».
Партнерами выступают круизная компания Costa Cruises, "Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга", выставка "Интурмаркет».
Необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение от организаторов.
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