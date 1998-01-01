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13 февраля
Фестиваль круизов - 2020 приглашает всех на борт на невских берегах!
20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет пятый Фестиваль круизов, на который соберутся представители ведущих круизных компаний страны

20 февраля в Санкт-Петербурге пройдет пятый по счету Фестиваль круизов, на который соберутся представители ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

Ведущее отраслевое мероприятие традиционно принимает «Гранд Отель Эмеральд».

Фестиваль круизов - 2020 пройдет также в Москве 25 февраля, в отеле «Марриотт Роял Аврора».

Среди участников фестиваля: Инфофлот,  Costa,  PAC GROUP,  Круизный Дом, ВодоходЪ, Солеанс Тревел, Арт Тур, Виа Марис,  ВолгаWOLGA, Мостурфлот,  НИКА, Истленд, Poseidon Expeditions, Бриз Лайн, Tallink и Silja Line, Объединенная Курортная Компания и другие.

Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма.

Партнерами выступают круизная компания Costa Cruises, "Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга", выставка "Интурмаркет».

Посетить мероприятия приглашаются представители сетевых и независимых турагентств, MICE-компаний, FIT-агентств, Luxury travel агентств и корпоративные клиенты.
*Участие в качестве посетителя – бесплатное!

Необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение от организаторов.
Регистрация посетителей

 



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