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13 февраля
В низкий туристический сезон Петербург станет «свадебным»
В Северной столице продолжается активное создание нового туристского бренда «Петербург – свадебная столица России»
«Свадьба в Петербурге - новая визитная карточка культурной столицы России. Вступать в брак в городе можно в любое время года, и зима - не исключение, - заявила и. о. генерального директора «Городского туристско-информационного бюро» (ГТИБ) Северной столицы Надежда Петрова, представляя на днях в Камерном зале Государственной академической капеллы проект «Зимние свадьбы в Санкт-Петербурге». - Город обладает всем необходимым для их организации и проведения потенциалом».
Стоит напомнить: проект «Петербург свадебный» реализуется в городе на Неве с 2018 года, а его основной целью является создание нового туристского бренда «Петербург – свадебная столица России».
Для его реализации на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru на русском и английском языках представлен одноимённый раздел, в котором собрана вся основная информация по свадебной тематике.
В частности, там представлены данные о дворцах (в т. ч. бракосочетания), популярных и необычных местах для фотосессий, а также перечень интересных организаторам отелей и ресторанов, свадебной моде и многое другое.
Кроме того, с апреля 2019 года на Visit-Petersburg.ru начал действовать и двуязычный (на английском и русском) онлайн-консультант, помогающий желающим получить всю нужную информацию.
Как сообщила заместитель генерального директора по развитию проектов ГТИБ Анна Невинская, интерес к проекту есть. «По линии работы онлайн-консультанта получено более 70 целевых запросов от пар, которые хотели бы отпраздновать свою свадьбу в городе на Неве, - пояснила она. - Будущие молодожёны чаще всего интересуются, какой пакет документов необходим для регистрации свадьбы, в какие сроки рассматриваются обращения, а также спрашивают и о многом другом».
По ее словам, онлайн-консультант пользуется популярностью и среди иностранных туристов. В целях развития проекта ГТИБ выпустило и красочный буклет «Петербург свадебный», второй тираж которого представлен уже не на двух, а на восьми языках. Как пояснила Анна Невинская, буклет станут активно распространять на российских и международных выставках, а также во время зарубежных роуд-шоу и в заграничных офисах Visit Petersburg.
Этот проект удачно «ложится» и в партнерские программы. Так, руководитель Информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева сообщила, что регион уже реализует три свадебных маршрута, предлагая «крестьянскую» свадьбу организовать в деревне Мандроги, «дворянскую» - в усадьбе Марьино, а «древнеславянскую» - в Выборгском районе области.
К проекту подключились и финны: по словам представителя Агентства по развитию проектов Савонлинны Юлии Пржевальской, в рамках проекта «Медовый месяц в Финляндии» свадьбу предполагается играть в Петербурге, а медовый месяц проводить на финских курортах.
Как считает генеральный директор Ассоциации организаторов мероприятий «События и проекты» Наташа Дорогая, «Петербург свадебный» - тот самый проект, который вполне способен объединить усилия власти и бизнеса на общую для города пользу.
«Сейчас настало время для коллабораций и объединения усилий профессионалов, - уверена она. – А те инициативы, которые в последнее время реализованы, ещё больше открыли город миру, позволяют бизнесу реализовывать программы по привлечению клиентов и продвигать Петербург как уникальную площадку для регистрации свадьбы».
/TOURBUS.RU
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