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Турбизнес Венгрии и Татарстана встретился в центре Казани

Десятки представителей казанского турбизнеса посетили вчера 2B2-Workshop “Венгрия в Казани", который прошел в отеле Korston Kazan

Более 80 представителей турбизнеса столицы Татарстана посетили вчера презентации и деловые встречи в рамках 2B2-Workshop "Венгрия в Казани", который прошел в зале «Пушкин» пятизвездочной гостиницы Korston Kazan.

Участниками вчерашнего делового меропрития стали Венгерское национальное управление по туризму и его представитель в России Виталий Избрисов, ведущие

венгерские принимающие туроператоры «1000 Дорог» и Robinson Tours, а также популярная сеть оздоровительных и спа-отелей ENSANA.

Организатором Workshoр выступило Венгерское национальное управление по туризму при организационной поддержке Медиахолдинга «Турбизнес».

Как отметил, открывая мероприятие, Виталий Избрисов, «За последние несколько лет поток туристов из России в нашу страну динамично растет. По последним данным, в 2019 году ваши соотечественники провели в Венгрии более 700 тысяч ночей. Это рекорд за прошедшие пять лет. Последний раз такие цифры российский рынок демонстрировал в докризисные годы.

При этом особенно приятно, что количество туристов из России заметно увеличилось не только в Будапеште, но на всех наших популяных термальных курортах, в т.ч. в Хевизе и Хайдусобосло".

Отметим, что место проведения вчерашнего делового мероприятия было выбрано не случайно — ведь с 30 октября столицы Венгрии и Татарстана связал прямой рейс ведущего европейского лоукостера Wizzаir..

Новый рейс Будапешт – Казань – Будапешт выполняется на самолетах Airbus A320/ 321, вылет из Будапешта в 17:15, прибытие в Казань в 22:40. Обратное отправление в 23:15, прилет в Будапешт в 0:40.

При этом новый рейс уже заинтересовал туроператоров. Так, «Интурист» в конце минувшего года открыл продажи пакетных туров из Казани в Будапешт на базе рейсов Wizzаir.

Как рассказал нам ранее исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин, «Венгерское направление показывает себя в этом сезоне в плане продаж очень хорошо. Видя положительную динамику по сезону и высокую востребованность лечебного турпродукта и сити-туров, мы добавили в список пунктов вылета сначала Санкт-Петербург, а теперь и Казань. Использование лоукост-перевозки позволяет сделать венгерский турпродукт еще доступнее».

/TOURBUS.RU

