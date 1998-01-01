Новости Cтали известны первые последствия эпидемии коронавируса для мировой туриндустрии Представители турбизнеса Японии, Таиланда, Индонезии и Сингапура, а также круизные операторы рассказали о своих финансовых потерях в связи с сокращением огромного китайского турпотока

Туризм – одна из отраслей мировой экономики, которая наиболее сильно пострадает от эпидемии китайского коронавируса и связанных с ней ограничений и запретов, - говорится сегодня в исследовании, опубликованном «Интерфаксом». Как отмечается в материале, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2018 году по всему миру путешествовали 149,7 млн китайских туристов. До 2020 года это был самый быстрорастущий рынок выездного туризма, за несколько лет китайцы опередили даже таких фанатов путешествий, как немцы (108,5 млн) и американцы (92,6 млн). Сочетание огромного населения (в 2020 году оно составляет почти 1,4 млрд) и быстрого экономического роста привели к тому, что за последние 10 лет число поездок китайских туристов за рубеж выросло более чем в три раза. Туристы из Китая стали ведущим рынком для многих стран мира и особенно соседних азиатских. Так, в Японии на них приходится до 30% иностранного потока, в Таиланде и Вьетнаме – более 25%. Значимую часть турпотока китайцы составляют в Гонконге, Камбодже, Сингапуре, Индонезии, Малайзии. В Европе самые популярные направления их путешествий – Франция, Италия, Великобритания, Испания, Германия, Россия, а самые популярные города — Париж, Амстердам, Лондон и Рим. Туристы из Китая тратят во время зарубежных поездок больше денег, чем представители других национальностей. По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), уже в 2012 году они обогнали по этому показателю американцев и немцев. В 2018 году китайцы потратили за рубежом более $277 млрд, а расходы на человека составили $1850 за поездку. В Японии траты китайских туристов составляют 40% от общего объема трат иностранных гостей, причем чаще всего они покупают электронику, одежду, в том числе люксовых брендов, косметику. В продажах косметики иностранным туристам китайская доля составляет 90%. Акции крупнейшего косметического бренда Японии Shiseido и компании по производству одежды Uniqlo упали на новостях о распространении коронавируса. Потери туристического бизнеса страны от эпидемии коронавируса могут достигнуть $1,8 млрд. Деньги, оставляемые в стране китайскими туристами, критически важны и для экономики Таиланда, который в связи с этим не стал закрывать для них въезд после начала эпидемии коронавируса, как это сделали многие другие страны. В период празднования китайского Нового года в январе 2020-го Таиланд потерял 200 тысяч, или 58%, китайских туристов из-за эпидемии коронавируса, из-за чего экономика страны недополучила почти $300 млн. Популярные пляжи Пхукета и Краби опустели, многие гиды и другие занятые в сфере туризма лишились работы. Министр финансов Таиланда уже заявил, что прогноз экономического роста по итогам 2020 года может быть снижен с прогнозировавшихся 3,3% до 2,8%. Ассоциация отелей и ресторанов Индонезии сообщила об аннуляции 40 тыс. броней в отелях Бали с момента, когда информация о коронавирусе начала широко распространяться СМИ. В год страну посещают более 2 млн китайских туристов. Из-за остановки поездок турбизнес острова может потерять в 2020 году около $4 млн. Правительство пытается лоббировать открытие дополнительных рейсов из стран, не затронутых коронавирусом, чтобы привлечь больше иностранных туристов. Власти Сингапура заявили, что островное государство теряет около 18-20 тыс. туристов в день, и показатель может продолжить падать, если ситуация с коронавирусом будет развиваться. Примерно 20% от общего числа туристов в Сингапуре приходится на Китай. Страна обеспечивает самый высокий приток туристов в город-государство. Бизнес авиа- и круизных компаний также серьезно страдает от эпидемии. Крупнейшие перевозчики мира отменили около 25 тыс. рейсов на самых популярных и загруженных направлениях, что приводит к серьезным убыткам. Круизные компании отменяют круизы из материкового Китая и других стран региона, на которых было много китайских пассажиров. Всем им приходится возвращать деньги клиентам. Кроме того, некоторые круизные компании отказывают в посадке на борт туристам из Китая, возвращая при этом им все средства за круиз. Компания Princess Cruises вынуждена держать свой лайнер Dimond на карантине в порту японской Йокогамы, так как на борту были обнаружены случаи заражения. К 11 февраля число заболевших превысило 174 человек. Отметим, что по состоянию на cегодня на 16:00 МСК новым коронавирусом официально заболели 45204 человека, скончались 1116, выздоровели 5085. /TOURBUS.RU



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