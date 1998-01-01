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12 февраля
JAL меняет аэропорты вылета и прилета на маршруте Москва — Токио
Глава совета директоров японской авиакомпании JAL Ёсихару Уэки рассказал журналистам, какие изменения произойдут в связи с началом новых рейсов Шереметьево – аэропорт Ханеда и заключением соглашения о код-шеринге с «Аэрофлотом»
В минувший понедельник японская национальная авиакомпания Japan Airlines (JAL) при поддержке посольства Японии в России, Японской национальной туристической организации (JNTO) и аэропорта Шереметьево провели торжественное мероприятие в честь перевода рейсов авиакомпании Japan Airlines в Москве в аэропорт Шереметьево, открытия маршрута Москва (Шереметьево) – Токио (Ханеда) и заключения код-шерингового соглашения с компанией «Аэрофлот».
Открыла мероприятие пресс-конференция с участием председателя совета директоров JAL Ёсихару Уэки. Как рассказал г-н Уэки, авиакомпания JAL, которая выполняет рейсы по маршруту Москва – Токио с 1967 года, приняла решение о переводе своих рейсов в аэропорт Шереметьево-D начиная с летнего расписания 2020. Это связано с ростом пассажиропотока между двумя странами и необходимостью обеспечения большего комфорта пассажиров. Прилетать рейсы JAL из Шереметьево теперь будут в Ханеду (Международный аэропорт Токио-Ханеда.
Напомним, что сейчас рейсы выполняются из аэропорта Домодедово в токийский аэропорт Нарита.
Как рассказал спикер, общее количество рейсов JAL из аэропорта Ханеда с летнего расписания 2020 года увеличится с 22 до 34 в день.
Международный аэропорт Токио-Ханеда гораздо удобнее для туристов, направляющихся в столицу, так как расположен всего в 15 км от центра города, в то время как Нарита – в 75 км. Кроме того, из аэропорта Ханеда выполняется множество рейсов в другие города Японии, что позволяет пересаживаться на внутренние рейсы без смены аэропорта. Прежде многим путешественникам, которые направлялись из России в регионы Японии, приходилось перебираться из Нариты в Ханеду, что занимало до трех часов.
Рейс из Москвы будет отправляться в 16:35 и прибывать в Токио на следующий день в 7:55. Обратный рейс из Ханеды отправится в 10:45 и прилетит в Шереметьево в 14:55. На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Boeing 787-8, компоновка которых предусматривает места в бизнес- и эконом-классах.
Говоря о переводе рейсов японского перевозчика в Шереметьево, спикер отметил, что высокая транспортная доступность и современная инфраструктура аэропорта Шереметьево позволят предоставить пассажирам авиакомпании первоклассный сервис. Он напомнил, что по итогам 2018 года Шереметьево признан лучшим по качеству обслуживания в категории крупнейших аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 млн пассажиров в год и получил высший рейтинг Skytrax 5*
«Количество пассажиров сильно зависит от сезона. Летом загрузка наших бортов составляет свыше 90%, зимой – всего 60%. Мы рассчитываем довести загрузку бортов в зимний период хотя бы до 80%. Надеемся, что заполняемость самолетов вырастет, в том числе и благодаря переносу наших рейсов в аэропорт Ханеда», – заметил Ёсихару Уэки.
Относительно конкуренции с ANA (японская авиакомпания All Nippon Airways c конца марта также запускает рейсы из Ханеды в Москву) спикер заметил, что «у ANA будет только три рейса в неделю, мы же будем летать ежедневно».
Наконец, отвечая на вопрос об уже существующем код-шеринговом соглашении с S7, спикер отметил, что теперь его компания будет вынуждена исключить из код-шерингового соглашения рейсы, вылетающие из Домодедово, однако продолжит совместные полеты из Владивостока.
/TOURBUS.RU
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