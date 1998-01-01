Новости "Росюгкурорт" представит профессионалам туризма свою программу доступного отдыха и лечения «Открытый Юг» Туроператор "СКО Росюгкурорт", который представляет интересы свыше двухсот санаторно-курортных предприятий страны, примет активное участие в весенней серии региональных workshop "Турбизнес"

Дмитрий Пан - директор по продажам и развитию АО СКО "РОСЮГКУРОРТ",

Валерий Сычев - заместитель генерального директора АО СКО "РОСЮГКУРОРТ" :

- АО «СКО РОСЮГКУРОРТ» создано в 1998 году и является крупным региональным туроператором, который представляет интересы свыше двухсот санаторно-курортных предприятий.

Наша компания является разработчиком и основным оператором, реализующим социально-ориентированную программу «Открытый Юг». Эта программа позволяет получить качественные отдых и санаторно-курортное лечение на курортах Юга России (Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Крым, Кавминводы) в период межсезонья по специальным сниженным ценам со скидкой до 56%.

Туроператор «СКО РОСЮГКУРОРТ» предлагает туры на отдых и санаторно-курортное лечение в лучшие санатории, пансионаты, отели курортов Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик), Крыма, Кавказских Минеральных Вод круглый год.



Туроператор «СКО РОСЮГКУРОРТ» приглашает посетить наш мастер-класс и рабочее место на workshop "Турбизнес", где будут представлены:

социально-ориентированная программа доступного отдыха и лечения «Открытый Юг», традиционные и новые участники программы, летние туры на курорты Юга России, а также специальные летние туры «Я еду в Сочи» и «Горы развлечений» на курортах Роза Хутор и Красная Поляна. Фестиваль круизов - 2020 20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020» 11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула 20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск 22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск 24 апреля Минск 28 апреля Баку 30 апреля Ереван

Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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