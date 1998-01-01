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12 февраля
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Air Italy объявила о банкротстве/ Герман Греф: окончательного решения по долгу Utair пока нет/ Авиакомпании готовы возобновить полеты в Китай при нормализации ситуации с коронавирусом


Air Italy объявила о банкротстве

Итальянская авиакомпания Air Italy, которая является второй по величине авиакомпанией в Италии после Alitalia,  объявила о банкротстве, - сообщает АТОР. В заявлении на сайте перевозчика сообщается, что с 11 по 25 февраля все рейсы Air Italy будут выполняться другими авиакомпаниями в первоначально запланированные даты и время, в то время как все пассажиры, забронировавшие рейсы с вылетом после 25 февраля, получат полную компенсацию денежных средств.

Контакты для оформления компенсации указаны на сайте перевозчика.

 

По информации АТОР, авиакомпания Air Italy в этом году не выполняла рейсы в Россию. Туристам, которые не смогут воспользоваться услугами перевозчика на внутренних рейсах по Италии, будет предложена альтернативная перевозка.

«Air Italy осуществляла в основном местные перевозки внутри страны и предоставляла самолеты для чартеров из Италии в другие страны. Мы минимально использовали рейсы данной авиакомпании для своих клиентов», - говорит руководитель направления Италия туроператора PAC Group Юлия Бердникова.

По имеющимся бронированиям PAC Group будет пересаживать своих туристов на рейсы других авиакомпаний.

 

Герман Греф: окончательного решения по долгу Utair пока нет

Окончательного решения по реструктуризации долга Utair пока нет, сообщил сегодня журналистам глава Сбербанка Герман Греф. "По Utair, по-моему, пока еще окончательного решения нет. Но там в активной стадии переговорный процесс", — сказал г-н Греф, передает «Интерфакс».

 

Общий долг Utair перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. По одному из синдицированных кредитов — семилетнему на 15,4 млрд рублей — в декабре 2018 года компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка — на 17,4 млрд рублей. Все это время Utair пытается договориться о реструктуризации долгов.

К концу первого квартала 2020 года ожидается согласование плана реструктуризации долга Utair, сообщал ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

 

Авиакомпании готовы возобновить полеты в Китай при нормализации ситуации с коронавирусом

Авиакомпании большого числа стран мира оповестили Китай, что при признаках нормализации ситуации с коронавирусом они будут готовы к возобновлению полетов в китайские аэропорты, сообщила журналистам заведующий международным отделом Управления гражданской авиации Китая (УГАК) Лян Нань.

"Многие страны заявили, что меры на ограничение полетов носят временный характер, когда в ситуации будет отмечен поворот к улучшению, они рассмотрят вопрос о возобновлении полетов", — заявила она сегодня на брифинге.

 

По словам чиновника, в настоящее время иностранные и китайские авиакомпании продолжают осуществлять полеты по 710 международным маршрутам в 46 стран мира, еженедельно осуществляется 2,610 тыс. рейсов в 120 зарубежных городов.

При этом Лян Нань сказала, что ряд иностранных компаний не прекращал полеты в Китай. В частности, Россия заявила, что не прекращает авиасообщение Москвы с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу.

 

Она сообщила, что УГАК организует чартерные рейсы для доставки на родину оказавшихся за рубежом китайских граждан, и в первую очередь в закрытый для транспорта эпицентр заболевания город Ухань — административный центр провинции Хубэй. В планах - эвакуировать граждан КНР из Таиланда, Малайзии, Японии, Вьетнама, Филиппин, Сингапура и Индонезии.

По состоянию на 9 февраля Управление организовало девять чартерных рейсов, доставив на родину из различных стран мира более 1,1 тыс. граждан Китая, отметила чиновник.

/TOURBUS.RU

 



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