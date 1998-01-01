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12 февраля
Знаковое событие "Event-Прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде 11-12 апреля
Оргкомитет IX Межрегионального фестиваля индустрии событий "Event-Прорыв" приглашает к подаче проектов для участия в премии

Премия "Event-Прорыв" вручается в Нижнем Новгороде ежегодно с 2011 года и является главной частью фестиваля, который включает в себя конкурс региональных event-проектов со всей России, публичную защиту проектов, конференцию и мастер-классы по теме организации событий, нетворкинг, торжественную церемонию вручения премии, экскурсию по Нижнему Новгороду.

  

Цифры-2019:

  127 презентаций проектов

35 городов-участников
∙ 250 организаторов событий, крупных компаний-заказчиков, представителей власти
∙ 29 номинаций
∙ Сотни постов в соцсетях с впечатлениями от фестиваля
∙ Три дня доброжелательной атмосферы в профессиональной среде

 

Цели фестиваля:

Формирование новых связей между заказчиками и event-организаторами
∙ Оценка профессионального уровня event-организаторов
∙ Выявление лидеров event-рынка

 

Одна из главных ценностей премии "Event-Прорыв" – это присутствие в составе жюри представителей более 30 крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков, которые заинтересованы в контакте с региональными event-компаниями. Среди них: «Сибур», «Альфа-Банк», «Майл.ru», «Мегафон», «Вымпелком», «Сбербанк Первый», «Фаберлик» и другие.

 

Преимущества участия в фестивале:

Прямой доступ к федеральным заказчикам
∙ Обратная связь от членов жюри
∙ Официальное признание коллег
∙ Новые контакты, образовательная программа и нетворкинг
∙ Новый опыт - это десятки работ коллег по цеху и вдохновение для новых идей!
∙ Возможность участия в федеральной премии «Золотой Пазл» без регистрационного взноса и в международной премии стран СНГ Clobal Event Awards
∙ Информация о компаниях-участниках размещается на площадках информационных партнеров и сайте фестиваля - https://proryv.eventnn.ru/

 

Хотите стать частью этого события? Участвуйте в премии!

Прием проектов - до 28 февраля 2020 г.
∙ Защита проектов - 11 апреля 2020 г.
∙ Образовательная программа и церемония награждения - 12 апреля 2020 г.

 

Организатор фестиваля – портал индустрии событий EventNN.ru 

Сайт http://proryv.eventnn.ru

 

По вопросам участия:

+7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru

+7-920-253-22-14 – Ольга Яковлева, news@eventnn.ru

 

Руководитель оргкомитета:

Дмитрий Кикеев, dmitry@eventnn.ru

+7-920-013-55-22

#eventпрорыв #вызов402

 

 


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