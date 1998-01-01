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12 февраля
Знаковое событие "Event-Прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде 11-12 апреля
Оргкомитет IX Межрегионального фестиваля индустрии событий "Event-Прорыв" приглашает к подаче проектов для участия в премии
Премия "Event-Прорыв" вручается в Нижнем Новгороде ежегодно с 2011 года и является главной частью фестиваля, который включает в себя конкурс региональных event-проектов со всей России, публичную защиту проектов, конференцию и мастер-классы по теме организации событий, нетворкинг, торжественную церемонию вручения премии, экскурсию по Нижнему Новгороду.
Цифры-2019:
∙ 127 презентаций проектов
∙ 35 городов-участников
Цели фестиваля:
∙ Формирование новых связей между заказчиками и event-организаторами
Одна из главных ценностей премии "Event-Прорыв" – это присутствие в составе жюри представителей более 30 крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков, которые заинтересованы в контакте с региональными event-компаниями. Среди них: «Сибур», «Альфа-Банк», «Майл.ru», «Мегафон», «Вымпелком», «Сбербанк Первый», «Фаберлик» и другие.
Преимущества участия в фестивале:
∙ Прямой доступ к федеральным заказчикам
Хотите стать частью этого события? Участвуйте в премии!
∙ Прием проектов - до 28 февраля 2020 г.
Организатор фестиваля – портал индустрии событий EventNN.ru
По вопросам участия:
+7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru
+7-920-253-22-14 – Ольга Яковлева, news@eventnn.ru
Руководитель оргкомитета:
Дмитрий Кикеев, dmitry@eventnn.ru
+7-920-013-55-22
#eventпрорыв #вызов402
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