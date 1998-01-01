Новости Знаковое событие "Event-Прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде 11-12 апреля Оргкомитет IX Межрегионального фестиваля индустрии событий "Event-Прорыв" приглашает к подаче проектов для участия в премии

Премия "Event-Прорыв" вручается в Нижнем Новгороде ежегодно с 2011 года и является главной частью фестиваля, который включает в себя конкурс региональных event-проектов со всей России, публичную защиту проектов, конференцию и мастер-классы по теме организации событий, нетворкинг, торжественную церемонию вручения премии, экскурсию по Нижнему Новгороду. Цифры-2019: ∙ 127 презентаций проектов ∙ 35 городов-участников

∙ 250 организаторов событий, крупных компаний-заказчиков, представителей власти

∙ 29 номинаций

∙ Сотни постов в соцсетях с впечатлениями от фестиваля

∙ Три дня доброжелательной атмосферы в профессиональной среде Цели фестиваля: ∙ Формирование новых связей между заказчиками и event-организаторами

∙ Оценка профессионального уровня event-организаторов

∙ Выявление лидеров event-рынка Одна из главных ценностей премии "Event-Прорыв" – это присутствие в составе жюри представителей более 30 крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков, которые заинтересованы в контакте с региональными event-компаниями. Среди них: «Сибур», «Альфа-Банк», «Майл.ru», «Мегафон», «Вымпелком», «Сбербанк Первый», «Фаберлик» и другие. Преимущества участия в фестивале: ∙ Прямой доступ к федеральным заказчикам

∙ Обратная связь от членов жюри

∙ Официальное признание коллег

∙ Новые контакты, образовательная программа и нетворкинг

∙ Новый опыт - это десятки работ коллег по цеху и вдохновение для новых идей!

∙ Возможность участия в федеральной премии «Золотой Пазл» без регистрационного взноса и в международной премии стран СНГ Clobal Event Awards

∙ Информация о компаниях-участниках размещается на площадках информационных партнеров и сайте фестиваля - https://proryv.eventnn.ru/ Хотите стать частью этого события? Участвуйте в премии! ∙ Прием проектов - до 28 февраля 2020 г.

∙ Защита проектов - 11 апреля 2020 г.

∙ Образовательная программа и церемония награждения - 12 апреля 2020 г. Организатор фестиваля – портал индустрии событий EventNN.ru Сайт http://proryv.eventnn.ru По вопросам участия: +7-999-077-15-51 – Дарья Гуйван, nik@eventnn.ru +7-920-253-22-14 – Ольга Яковлева, news@eventnn.ru Руководитель оргкомитета: Дмитрий Кикеев, dmitry@eventnn.ru +7-920-013-55-22 #eventпрорыв #вызов402

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