Эрмитаж для иностранцев cтанет еще дороже

С 4 февраля Государственный Эрмитаж увеличил стоимость единого билета в музей на 100 рублей - до 800. Вместе с тем цена посещения основных объектов для россиян остается прежней, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В официальном сообщении говорится о том, что «полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова и Музей Императорского фарфорового завода, с 4 февраля 2020 года составляет 800 рублей».

При этом для граждан России и Республики Беларусь остается действительным спецпредложение, дающее возможность за день посетить Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб за 400 рублей.

Для людей, имеющих право на бесплатный вход, условия посещения Эрмитажа также не изменятся: по оценке музейщиков, им наделены 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. Кроме того, для индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря (День Эрмитажа) и 18 мая (Международный день музеев).

И хотя некоторые специалисты связывают этот шаг с вероятностью сокращения потока туристов из Китая, прямой связи все же нет. В то же время глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский недавно заявлял, что «когда туристический поток со всего мира схлынул, китайские посетители помогли Эрмитажу жить, потому что они платят полную стоимость билета».

К тому же он не раз напоминал, что обслуживание трети посетителей, которые приходят в Эрмитаж бесплатно, на самом деле происходит за счет собственных заработков музея. «Фактически – туристами, которые платят полную цену», – заявлял он.

При этом специалисты сферы турбизнеса постоянно говорят о том, что взаимоотношения с основными музеями города – одна из наиболее «больных» тем, связанных как с постоянным повышением стоимости их посещения, так и с его организацией.

В частности, во время обсуждения этой темы на Международном культурном форуме исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что «к сожалению, руководители музеев порой не знают, как привлекать посетителей и сотрудничать с бизнесом. Проведенные нами исследования показали, что нередко в музеях не представляют, кто является их основным посетителем и каким образом учреждению стоит развиваться».

Не скрывает наличия «трений» между музеями и сферой туризма и статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. «Да, некие разногласия между ними есть, однако они кровно заинтересованы в тесном сотрудничестве друг с другом, - считает она. – Музеи, сохраняющие наше наследие, являются главными не только культурными, но и туристскими институциями и дестинациями, но без системного сотрудничества с профессиональным туристским бизнесом развиваться им тоже очень сложно». А следовательно, все равно надо искать не только тесного, но и взаимовыгодного сотрудничества.

/TOURBUS.RU