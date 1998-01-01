Новости Названы причины вчерашнего столкновения катеров на Пхукете, приведшего к гибели двух российских детей Исполнительный директор страховой компании ERV и глава морского департамента Таиланда прокомментировали ход расследования вчерашней трагедии и состояние пострадавших

В госпитале в Таиланде остается один пострадавший в столкновении двух катеров на Пхукете российский турист, сообщила сегодня СМИ исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. "Всего пострадало двое российских туристов. Одного из них выписали еще вчера, один остается. Его состояние стабильное, легкая травма", — сказала она. Напомним, что утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет. Г-жа Алчеева также сообщила, что пока не известна точная дата репатриации погибших детей в Россию. "В среднем для Таиланда эта процедура занимает десять дней", — сказала она. Все туристы приехали в Таиланд по путевкам туроператора "Пегас Туристик" и были застрахованы в компании ERV на сумму $40 тысяч. Эта страховка покрывает лечение и репатриацию. Между тем власти Таиланда считают причиной столкновения туристических катеров у побережья острова Пхукет, повлекшего гибель двух детей из России, превышение скорости одним из капитанов, сообщает сегодня газета The Phuket News. "Во вторник на Пхукет прибыл глава морского департамента Таиланда Витхайя Ямуанг, чтобы принять участие в расследовании инцидента. Он заявил, что оба судна изъяты в качестве вещественных доказательств, а их капитанам запрещено водить любые суда в течение двух лет. Причиной аварии, как считают власти, стало превышение скоростного режима одним из капитанов судна", — пишет The Phuket News. При этом, по данным издания, речь пока не идет об уголовном преследовании капитанов и предъявлении им обвинений в небрежности, повлекшей гибель двух детей. По словам г-на Витхайя, для капитанов туристических судов на Пхукете будут организованы тренинги, так как из-за трагического инцидента выяснилось, что некоторые из них не знают, как правильно управлять лодками на сложных участках и как действовать в случае аварии. Кроме того, он призвал туристов, если они "видят небезопасную лодку, небезопасный причал или капитана, информировать морской департамент по горячей линии 1199". Г-н Витхайя также сообщил, что россияне имеют право на получение компенсаций от Министерства туризма и спорта Таиланда в размере до миллиона батов (более 2 млн руб.) в случае смерти и до 500 тыс. батов (более 1 млн руб.) на медицинские расходы. Также страховку предоставляет компания-оператор экскурсии в размере до 500 тыс. батов в случае смерти и 500 тыс. на лечение. /TOURBUS.RU

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