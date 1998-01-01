Новости Тарас Демура: «TUI Россия» имеет все шансы стать туроператором номер один по итогам 2020 года» Гендиректор «TUI Россия» рассказал о планах компании резко увеличить свою долю на рынке и о том, почему туристы возвращаются к традиционным туроператорам

"TUI Россия" год за годом увеличивает свою долю на рынке, и в планах компании в 2020 году отправить на отдых три млн туристов, что вдвое превысит объемы 2019 года, - заявил генеральный директор туроператора Тарас Демура, выступая на Town Hall - традиционной встрече с сотрудниками компании. Как отметил гендиректор компании, «мы выполнили планы, которые ставили перед собой на 2019 год, и сейчас имеем отличные результаты по раннему бронированию, у TUI есть все шансы уже в этом году стать туроператором номер один в России». В ходе встречи с командой он рассказал о трендах в туриндустрии, поделился своим видением будущего компании и обозначил драйверы роста. В то время, как эксперты пророчат «расцвет самотуризма», Тарас Демура предсказывает ренессанс туроператорского бизнеса, который уже сейчас наблюдают многие участники рынка. Туристы «устали» изучать предложения многочисленных агрегаторов и готовы платить профессионалам за качественный подбор и бронирование тура. За последние годы и туроператоры шагнули далеко веред, отметил эксперт. Так, «TUI Россия» давно вышла за пределы стандартных пакетных туров и сейчас предлагает целый ряд дополнительных сервисов, перечень которых постоянно расширяется. Скоро они объединятся на едином маркетплейсе. В настоящее время специалисты компании работают над созданием собственной платформы. Она позволит собирать и комбинировать все услуги из ассортимента туроператора и его партнеров в единый пакет. «Если мы сможем правильно реализовать платформу, над которой сейчас работаем, самостоятельные туристы сами придут к нам», - сказал генеральный директор «TUI Россия». В планах компании - занять лидирующие позиции и на рынке внутреннего туризма. Соглашения, которые заключаются с региональными властями, и открытие представительств – часть большой работы, направленной на создание уникальных продуктов внутри России. Пока блокиратором этого процесса является сложная логистика и высокая цена авиаперевозки. Но как только авиакомпании станут в полной мере использовать возможности региональных хабов, в частности в Екатеринбурге и Новосибирске, путешествовать по стране стане проще и дешевле. Также появлению на рынке доступной перевозки будет способствовать введение режима открытого неба в крупных городах России. В этом году «первой ласточкой» стал Санкт-Петербург. «В течение 3-5 лет ситуация на рынке внутреннего туризма изменится, и нужно подготовиться, чтобы к этому времени быть в авангарде», - подчеркнул Тарас Демура. В ходе Town Hall была затронута еще одна важная тема – демпинг в туризме, в том числе и в розничном сегменте. «Демпинг искоренить невозможно. Ведь зачастую клиент, получив консультацию в одном агентстве, бронирует там, где ему дают скидку», - отметил гендиректор «TUI Россия». «Считаю, нам всем нужно объяснять туристам, что полученная профессиональная консультация не является гарантией того, что в ходе поездки не возникнет форс-мажор. А ведь именно подобные ситуации и демонстрируют уровень профессионализма компании», - заключил спикер. /TOURBUS.RU



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