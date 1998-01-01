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11 февраля
Где отметят День всех влюбленных самые романтичные туристы?

Туроператоры, страховщики и онлайн-агентства рассказали нашему порталу о планах туристов отметить День Св. Валентина, который в этом году  можно совместить с  уикэндом


Дарья Домостроева, директор департамента по связям с общественностью «Интурист»:

- 14 февраля в этом году выпадает на пятницу, поэтому будут пользоваться популярностью короткие туры выходного дня. В лидерах продаж безвизовые и внутрироссийские направления: зимняя Анталья, Стамбул, Сочи, Санкт-Петербург.

 

PR-служба компании PAC Group:

- Благодаря появлению на нашем сайте системы «умного динамического пакетирования», в которой представлены туры с вылетами из 60 городов, география заездов на праздники в этом сезоне сильно расширилась. Популярностью у туристов традиционно на этот праздник пользуется Прага, а также Вена, Будапешт, Верона, Венеция, Рим, Милан, Париж, Стамбул, Берлин, Афины, Барселона, Амстердам и Монако.

Например, на День св. Валентина 14 февраля можно улететь вдвоем на 4 дня в Прагу (сити-тур), по цене на двоих от 33480 руб. (авиаперелет, отель 3*, трансферы, страховка.

 

Пресс-служба компании Anex Tour:

- Стоит отметить, что в последнее время празднование Дня всех влюбленных идет особо активно, однако поездки, специально приуроченные к этому дню, все же редкость. Чаще на эту дату выпадает заранее приобретенный отпускной тур.

Если отпуск совпал с 14 февраля, то чаще всего выбирают направления с недолгим перелетом. Прежде всего это Австрия, Испания, Португалия, а также Турция (как побережье, так и Стамбул), в последнее время растет интерес и к экскурсионным турам по России.

 

Максим Приставко, генеральный директор JET Travel:

- Если рассматривать День всех влюблённых как повод для романтических поездок, то на наши продажи это никак не влияет.

 

Пресс-служба компании Biletix:

- Средний чек на перелёты туда-обратно с вылетом 13-14 февраля и возвращением 15-16 февраля снизился в цене с 8826 до 7000 рублей (-20%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость перелёта по России на эти дни снизилась с 7 549 до 5 749 рублей (-24%), а за границу – с 20 224 до 15 365 рублей (-14%). Самые популярные направления на предстоящие выходные в России – Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

За границей – Рига, Ларнака, Минск, Рим и Стамбул.

Наибольшее число вылетов, судя по данным Biletix, приходится на пассажиров в возрасте 30-35 лет (19%), на втором месте – 20-25-летние (16,2%), на третьем – 35-40 летние (15,3%) пассажиры.

На данный момент самые дешевые направления для прямых авиаперелетов в обе стороны на предстоящие выходные – Санкт-Петербург (от 3 739 рублей), Краснодар (от 4 579 рублей), Набережные Челны (от 4 817 рублей), Чебоксары (от 4 901 рубля) и Уфа (от 5 113 рублей).

За границей – Минск (от 5 590 рублей), Братислава (от 7 417 рублей), Кишинёв (от 8 481 рубля), Лондон (от 8 917 рублей) и Гюмри (от 8 959 рублей).

 

Пресс-служба компании «АльфаСтрахование»:

«АльфаСтрахование» и туристический сервис Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран для путешествия на 14 февраля. Лидером среди зарубежных направлений, как и в прошлом году, оказалась Италия.

За ней следуют Таиланд и Армения. Также в десятке самых популярных направлений зарубежья – Турция, Германия, Чехия, Испания, Франция и Индонезия. 

При этом 74% путешественников, купивших страховки на перелет, включающие в себя защиту от несчастного случая, задержки рейса, отмены поездки и багажа, планируют провести День всех влюбленных в России.

Дешевле всего авиабилеты обходятся тем, кто планирует поездку по стране или в Армению – в среднем 6,5 тыс. руб. Дороже всего стоит авиапутешествие в Таиланд (35 тыс. руб.) и Индонезию (42 тыс. руб.).

За перелеты в остальные перечисленные выше страны россияне заплатили в среднем от 12 до 20 тыс. руб.

/TOURBUS.RU

 

 



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