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«Аэрофлот» полетит в Сингапур

Эксперты оценивают перспективы нового рейса российского перевозчика на фоне сообщений сингапурских властей о заметном снижении турпотока в страну

Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября 2020 года открывает прямые регулярные рейсы Москва — Сингапур, сообщает перевозчик.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю на самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.

Вылет из Москвы рейса SU 280 в 19:40 (кроме четверга и субботы) прилет в Сингапур на следующий день в 10:55. Обратный вылет рейса SU 281 в 12:30 (кроме пятницы и воскресенья), прилет в Шереметьево в 18:30.

В Сингапуре "Аэрофлот" будет использовать второй терминал аэропорта.

"Аэрофлот" открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц", — отмечает компания.

В настоящее время полеты между Москвой и Сингапуром пять раз в неделю выполняет авиакомпания Singapore Airlines также на лайнерах А350-900.

Комментируя эту новость, Юлия Фрундина, менеджер направления «Квинта Тур», отметила в беседе с нашим корреспондентом: «Мы считаем, что это прекрасная новость! У «Аэрофлота» хорошее расписание и адекватный тариф.

Для тех, кто хочет посетить только Сингапур – «Аэрофлот» будет интересным альтернативным вариантом, кроме этого это позволит делать комбинированные маршруты с другими азиатскими направлениями этого перевозчика.

Безусловно, у Singapore Airlines останется преимущество в комбинированных перелетах, таких как Сингапур-Сидней, Сингапур-Себу».

В пресс-службе туроператора «Интурист» сказали: «Сингапур – один из немногих городов-государств, расположенных вне Европы и Северной Америки, являющийся примером страны с развитыми высокими технологиями. Сингапур также является важным стратегическим партнером Российской Федерации, поэтому укрепление сообщения между нашими странами важно для развития сотрудничества в различных областях.

В «Интуристе» уверены, что запуск рейсов «Аэрофлота» в аэропорт Чанги поспособствует расширению маршрутной сетки и формированию новых полетных программ. Также, это положительно повлияет на статус главной воздушной гавани страны, аэропорта Шереметьево, который предоставит расширенные варианты перевозки для региональных путешественников.

Если говорить о Сингапурских авиалиниях, то это несколько иной сегмент рынка. За национальным авиаперевозчиком Сингапура давно закреплены премиальный имидж

и репутация на российском рынке. В нашей стране авиакомпания имеет собственную разлетку и одна из немногих использует Москву, как пересадочный узел по пути в Стокгольм».

В свою очередь, Наталья Минорская, руководителя отдела Бали, Малайзии, Сингапура, Японии, Новой Зеландии и Фиджи туроператора «ВАНД» отметила в интервью СМИ, что «для российских туристов Сингапур представляет интерес, скорее, как транзитный хаб, поэтому востребованность рейса будет зависит и от того, сможет ли перевозчик предложить хорошие варианты стыковки для дальнейшего путешествия по Азии.

Из Сингапура наши соотечественники чаще всего вылетают в Малайзию, Индонезию, Японию, Новую Зеландию».

Отметим также, что сегодня глава Совета по туризму Сингапура г-н Кит Тан в интервью Bloomberg TV заявило, что количество туристов и уровень их расходов в Сингапуре в текущем году может сократиться на 25-30% из-за вспышки коронавируса.

По его словам, Сингапур теряет около 18-20 тыс. туристов в день, и показатель может продолжить падать, если ситуация со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом, будет развиваться.

Примерно 20% от общего числа туристов в Сингапуре приходится на Китай. Страна обеспечивает самый высокий приток туристов в островное государство.

Запрет КНР на поездки туристических групп и принятые Сингапуром меры для ограничения въезда граждан Китая привели к "испарению" ключевого источника выручки, сказал г-н Тан.

Ранее власти Южной Кореи и Кувейта порекомендовали своим гражданам сократить или отложить поездки в Сингапур, а также ряд других стран в регионе.

/TOURBUS.RU

