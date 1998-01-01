Электронная виза может «компенсировать» прекращение китайского турпотока

Введение электронной визы в Петербурге и Ленинградской области оказалось мерой вполне эффективной: за истекшие четыре с небольшим месяца иностранцы получили около 124 тыс. разрешений на въезд. А более 93 тыс. из них уже воспользовались этим правом, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.



Практика использования режима электронных виз, доступных для оформления гражданам 53 государств, стала применяться на территории Петербурга и Ленобласти с 1 октября 2019 года. На протяжении всего этого времени лидерами по количеству заявок на получение визы остаются граждане Эстонии, Латвии, Финляндии, Франции и Германии.

Оценивая эффективность новинки, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, в частности, уже заявил, что «упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан».

«Это важный шаг для улучшения делового климата и повышения привлекательности нашей страны. – полагает он. - В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира, и теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки».

При этом количество побывавших в Петербурге и области финнов, к примеру, летом может сильно возрасти в связи с проведением в городе нескольких матчей с участием сборной Финляндии: 17 июня она встретится с командой России, а 22-го сыграет с Бельгией.

«Эта сборная впервые играет в турнире после долгого перерыва, и поэтому интерес к матчам с ее участием исключительно высок: речь идет примерно о 50 тысячах финских болельщиков», – сообщил по этому поводу глава представительства МИД России в Петербурге Владимир Запевалов. С учетом того, что некоторая часть из них может оставаться в городе и на какое-то время, в Северной столице уже начали работу, связанную с приемом большого числа финских любителей футбола.

Кроме того, Петербург может испытать наплыв и болельщиков из Бельгии: сборная этой страны тоже проведет в городе на Неве два матча на групповом этапе, сыграв и с командой России. При этом, кроме групповых, в рамках Евро-2020 Петербург примет и один из четвертьфиналов.

В рамках складывающейся ситуации электронная виза может быть особенно выгодна Петербургу, поскольку хотя бы отчасти компенсирует отсутствие такой значимой для города категории гостей, как туристы из КНР. Стоит напомнить: с 30 января 2020 года выдача электронных виз гражданам Китая прекращена, а безвизовый обмен туристами между РФ и КНР

остановлен еще раньше.

По оценке, к примеру, вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, именно электронная виза может способствовать замещению части потока китайских гостей Петербурга, потерянной в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. «Ее действие уже ощущается и, скорее всего, роль электронной визы станет еще более весомой вместе с началом высокого сезона», - считает он.

Вместе с тем эксперты увязывают усиление влияния электронной визы с развитием транспортной доступности города на Неве. Пока летнее расписание рейсов из Пулково не опубликовано, однако по состоянию на сегодняшний день известно только о пяти новых направлениях полетов, связанных с получением аэропортом города режима «открытого неба».

/TOURBUS.RU