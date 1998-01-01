Петербургский рынок гостеприимства переходит к «малым формам»

В этом году на берегах Невы ждут усиления сегмента отелей-бутиков, а также появления нестандартных гостиничных концепций

По данным Colliers International, в 2019-м в Петербурге открылось 13 новых отелей уровня 3-5* на 852 номера. И, несмотря на различные обстоятельства, для сферы гостеприимства в целом год оказался довольно удачным. Однако результаты нынешнего могут оказаться как гораздо лучше, так и заметно хуже, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Итоги 2019-го для классических гостиниц вполне приемлемы. Так, по оценкам международной консалтинговой компании Colliers International, средняя загрузка петербургских отелей в минувшем году достигла 69%, увеличившись на 4%. Что и помогло нивелировать эффект снижения (по сравнению с 2018-м) стоимости размещения: доходность на номер (RevPAR), по оценкам JLL, по итогам 2019 года в Петербурге составила, в среднем, 4,8 тыс. рублей и осталась почти такой же, как годом ранее.

При этом в JLL отмечают, что средний тариф на размещение за ночь в гостиницах (ADR) северной столицы в последнее время вырос и стал почти таким же, как в Москве: аналитики констатируют, что в четырех из пяти рассматриваемых категорий среднегодовой тариф в Москве всего на 1% выше, чем в Петербурге.

Кроме того, ситуация в этой сфере характеризуется тем, что в северной столице практически перестали строить новые большие гостиницы. По итогам 2019-го, к примеру, 80% появившихся на рынке номеров расположились в реконструированных под отели зданиях. В таких, например, объектах как Grand Catherine Palace, «Статский Советник», «Багратион», Art Deco Nevsky и др.

К тому же вновь вводимые гостиницы оказались невелики по объему номерного фонда (по данным Colliers International, средняя емкость открывшегося в прошлом году объекта составила 65 номеров) и тяготеют к эконом-формату, так как более половины введенного фонда приходится на отели категории 3*, а «пятерочных» номеров на рынке Петербурга прибавилось всего 29.

«В 2020 году мы ждем усиления сегмента бутиковых отелей, а также появления новых и нестандартных для России гостиничных концепций и брендов, – говорит по этому поводу заместитель директора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. -

При этом ключевыми факторами запуска новых проектов выступают, прежде всего, перспективы роста числа туристов на фоне дефицита качественного бюджетного предложения в городе».

А в качестве драйверов роста турпотока она называет ввод режима «открытого неба» и появление электронных виз.

Вместе с тем руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова подчеркивает, что показатели и развитие сферы гостеприимства Петербурга по-прежнему сильно зависимы от сезонности: по ее оценке, в период «белых» ночей отели города на Неве зачастую оказываются куда дороже московских, а вот в «низкий» сезон значительно снижают как показатели в загрузке, так и по стоимости размещения.

Отдельной острой проблемой для Петербурга (да и для многих других регионов РФ) остается вопрос будущего объектов в жилом фонде, попавших под действие «закона Хованской». В частности, Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга, уверена: для ныне существующего рынка комнат и квартир, сдающихся в аренду по найму, закон о туристическом жилье, находящийся в недрах

Минэкономразвития - единственный вариант остаться в легальном поле. Согласен с этой точкой зрения и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Никто не сомневается, что рынок должен быть регулируемым, а условия работы на нем - одинаковыми для всех, - считает он. – Однако надо идти не по пути запретов, а расширять возможности для тех, кто хочет работать в легальном поле, платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в развитие дела».

/TOURBUS.RU