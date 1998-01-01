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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess достигло 130 человек/ Шторм "Кьяра" нарушил транспортное сообщение в северо-западной Европе/ В результате стрельбы в торговом центре на север-востоке Таиланда погибли 20 человек

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess достигло 130 человек

На 60 человек выросло за сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, достигнув 130 подверженных случаев, сообщает японский телеканал TBS в Twitter.Среди госпитализированнных — один украинец.

Судно стоит в порту Иокогама на карантине после выявления первых случаев заболевания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

В результате, 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На борту судна находится 2,66 тыс. туристов, включая 24 граждан России, и 1045 членов экипажа. По данным посольства РФ в Японии, заболевших среди россиян нет.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Иокогаме, однако в связи с появлением новых случаев заболевания срок карантина может быть продлен.

По состоянию на сегодня на 15:00 МСК от нового вида коронавируса скончались уже 910 человек, заражены 40,57 тыс., вылечились 3,5 тыс.

Шторм "Кьяра" нарушил транспортное сообщение в северо-западной Европе

Сотни авиарейсов и поездов отменили в понедельник на северо-западе Европы, в том числе в Великобритании и Ирландии, в связи с приходом мощного шторма "Кьяра", передают западные СМИ. Также прервано паромное сообщение через пролив Ла-Манш — между Дувром в Великобритании и Кале во Франции.

Сообщается об отмене 240 рейсов в амстердамский аэропорт Схипхол — третьей по загруженности воздушной гавани Европы — и из него. Власти Бельгии в свою очередь отменили 60 рейсов в Брюссель и из Брюсселя.

120 рейсов отменили в аэропорту Дюссельдорфа в ФРГ. Проблемы с графиком воздушного движения также наблюдались в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Ганновере.

Из-за ненастной погоды в Великобритании без света остались 62 тыс. домов, а в Ирландии- 10 тыс.

В Британии метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции — 140 км/ч.

В результате стрельбы в торговом центре на Севере Таиланда погибли 20 человек

Число жертв субботней бойни в городе Накхон Ратчасима (Корате) на северо-востоке Таиланда достигло 20 человек, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул.

По его словам, 16 человек погибли во время стрельбы, которую открыл солдат сначала в военной части, а затем в торговом центре. Еще четыре человека скончались в больнице. Ранения получил 31 человек. Преступник позднее был ликвидирован в ходе спецоперации.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию репортажей о действиях правоохранителей вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены особо "жесткие" последствия бойни. В министерстве здравоохранения Таиданда жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

/TOURBUS.RU