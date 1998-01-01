Лучшие решения российских разработчиков для планирования путешествий получили награды Moscow Travel Hack-2020

Первый хакатон по цифровизации туризма Moscow Travel Hack, организованный Комитетом по туризму Москвы, прошел в минувшие выходные

Facebook определил лучшее решение для планирования путешествий онлайн на хакатоне по цифровизации туризма Moscow Travel Hack, - сообщили нам в пресс-службе компании. Победителем по задаче компании стала команда Wolves, которая получила 100 тыс. руб. от организаторов хакатона и специальный приз от Facebook в виде купонов на рекламное продвижение своего продукта.

Победители разработали решение с использованием Facebook Messenger, которое поможет путешественникам выбирать оптимальный маршрут для коротких прогулок по разным городам мира.

Moscow Travel Hack, организованный Комитетом по туризму города Москвы, прошел 8-9 февраля 2020 года. На участие в хакатоне было подано более 1200 заявок, из них в финал вошли 50 команд, в том числе собранных из индивидуальных участников.

Компания Facebook выступила одним из партнеров Moscow Travel Hack и предложила участникам разработать решение на базе Facebook Messenger или open source технологий, которое позволит улучшить процесс поиска или планирования вариантов путешествия. Представители Facebook также оказали менторскую поддержку командам в процессе разработки проектов по использованию ресурсов на платформе Facebook для разработчиков.

«Путешествия сближают людей, что очень созвучно с миссией нашей компании: мы стремимся дать всем возможность почувствовать себя частью глобального сообщества. Наши инструменты – будь то Messenger, Stories, AR/VR или видео – ежедневно вдохновляют пользователей на новые поездки, помогают людям планировать путешествие быстро, просто и удобно, а также оставаться на связи с родными, близкими и трэвел-брендами, – отмечает Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России.

– Мы рады быть партнером туристической отрасли и помогаем создать так называемый бесшовный опыт для путешественников, чтобы они могли быстро, легко и удобно спланировать всю поездку с помощью смартфона».

«Moscow Travel Hack стал первым хакатоном для нашей команды и оставил у нас только положительные впечатления! Трек Facebook привлек нас широкой постановкой задач, что дало нам возможность пофантазировать, а технологии Facebook – быстро довести нашу идею до работающего прототипа», – рассказал Алексей Гусев, капитан команды Wolves.

Победителями по другим задачам Moscow Travel Hack стали команды Pluh, «Голден ПСЖ», AeroTeam, «На результат!», MIXAR, Real Moscow, VoidNameNull, Limited Edition, The Onboarders.

Жюри также выбрало суперпобедителя хакатона – команду «Голден ПСЖ», которая разработала решение для смотровой площадки «Панорама 360».

/TOURBUS.RU