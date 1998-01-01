TEZ Tour запускает чартерные рейсы в ОАЭ

Новые прямые рейсы в Дубай будут осуществляться из Москвы, Екатеринбурга Казани и Уфы на лайнере Airbus A-330 а/к iFly

Как рассказали нам в пресс-службе туроператора, TEZ Tour расширяет собственную полетную программу на курорты ОАЭ на бортах стратегического авиаперевозчика туроператора — а/к iFly.

Новые прямые беспосадочные рейсы в а/п Дубая будут осуществляться с 22 февраля дважды в неделю из Москвы, а также раз в 10 дней из Екатеринбурга (с 23 февраля), Казани (с 26 февраля) и Уфы (1 марта) на комфортабельном широкофюзеляжном воздушном судне Airbus A-330 вместимостью 370 посадочных кресел.

Кроме этого, туроператор продолжит свои полетные программы из Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневные рейсы по маршруту Москва - Шарджа выполняются на бортах Airbus A-320 а/к Air Arabia, Санкт-Петербург - Дубай (DXB) — на бортах Boeing 777 а/к Emirates дважды в неделю по средам и субботам..

«В 2019 году спрос на туры в ОАЭ у наших клиентов увеличился в 1,7 раза. При этом 62% туристов выбирали проживание в отелях категории 5*. Самым востребованным курортом стал Дубай, на долю которого приходится 40,5% от общего числа туристов на направлении, далее по популярности следуют Аджман. Шарджа, Абу-Даби, Фуджейра и Рас-эль-Хайма.

Из преимуществ направления ОАЭ— безвизовый въезд для россиян, благоприятные климатические условия, позволяющие путешественникам наслаждаться отдыхом на курортах в течение всего года, качественная отельная база, а также возможность спланировать отдых в самом разном бюджете»,— рассказали в пресс-службе туроператора.

Также туроператор предлагает туры в ОАЭ из Москвы и других городов России с перелётом на регулярных рейсах в формате GDS.

Минимальная стоимость недельных туров на курорты ОАЭ на зимние даты 2020 начинается от 26,5 тыс рублей на человека, включая авиаперелет, трансферы по программе, проживание в отеле 3* и питание по системе «завтраки».

Как сообщили нам ранее в в департаменте туризма и коммерческого маркетинга Дубая, эмират в 2019 году посетили 728 тыс. российских туристов, это на 7,4% больше, чем годом ранее.

Всего же в минувшем году Дубай принял рекордные 16,73 млн иностранных туристов, турпоток вырос на 5,1%. Чаще всего в 2019 году эмират посещали путешественники из Индии – почти 2 млн человек. Следом за ними – туристы из Саудовской Аравии (1,6 млн) и Великобритании (1,2 млн). Путешественники из Омана заняли четвертое место (свыше 1 млн гостей, турпоток вырос на 24%).

На пятом месте – китайские туристы (989 тыс. человек, +15,5%), на шестом – россияне (728 тыс., +7,4%).

"В совокупности Россия, страны СНГ и Восточной Европы обеспечили 9% от общего туристического потока в эмират с 1,6 млн посетителей. В свою очередь Западная Европа продолжает оставаться среди лидирующих рынков с долей 20% и 3,4 млн туристов", — отметили в пресс-службе.

Вклад туризма в ВВП эмирата в 2019 году составил 11,5%. По итогам 2020 года, когда в Дубае пройдет всемирная выставка-ярмарка Expo 2020, в эмирате ждут до 20 млн иностранных гостей.

/TOURBUS.RU