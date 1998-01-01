Новости Двое детей из России погибли при столкновении прогулочных катеров в порту Пхукета Еще двадцать российских туристов, находившихся в Таиланде по путевкам «Пегас Туристик», направлены в больницы

Как сообщили сегодня в пресс-службе Ростуризма, "10 февраля в Королевстве Таиланд в порту острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров в результате которого погибло двое детей из России. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибших. Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристов не было".



В Ростуризме отметили, что местные власти выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей. "Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании — АО "ЕРВ Туристическое Страхование". Принимающий офис туроператора поездки — Pegas Touristik держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", — сообщили в ведомстве.



В свою очередь издание The Phuket News сообщает, что, согласно данным туристической полиции Пхукета погибшие — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Сообщается также, что авария произошла в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. Катер Payan 5 входил в канал, двигаясь в Royal Phuket Marina, где должен был принять на борт туристов. Второй катер, на котором находились туристы, направлялся в залив Пханг-Нга. В результате столкновения 15 туристов получили медицинскую помощь на месте, еще 20 были доставлены в больницы. Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «По имеющейся в распоряжении АТОР информации, туристы направлялись на экскурсию на острова Джеймса Бонда. На борту катера находились 34 российских туристам и гид-таец». Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Страховая компания ERV оплатит лечение российских туристов, пострадавших при столкновении катеров в Таиланде, сообщила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. "Это наши клиенты, случай страховой. Все туристы застрахованы на 40 тысяч долларов. Тайская сторона занимается вопросом", — сказала она. "Двое россиян были госпитализированы, это бабушка и дедушка погибших детей. Все эти случаи признаны страховыми", — добавила эксперт. Г-жа Алчеева подчеркнула, что не может подтвердить информацию по остальным россиянам, находившимся на катере. Таиланд входит в число лидеров по числу происшествий на воде с российскими туристами, сообщила между тем в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, комментируя трагедию на Пхукете. "За прошлый год СМИ сообщили о 22 происшествиях в Таиланде, в результате которых 13 россиян погибли и 14 пострадали. По данным информационной базы РСТ, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам, Таиланд из года в год входит в число лидеров по этому показателю вместе с другими популярными массовыми направлениями", — рассказала г-жа Тюрина. Она добавила, что больше всего несчастных случаев и трагедий происходит именно на воде, в том числе, в результате столкновений судов. И напомнила о недавнем случае, когда туристический катер с 45 пассажирами врезался в роскошную яхту во время экскурсии по острову Ко Кхай Нок. Погиб капитан катера, пострадало 48 человек, в том числе два россиянина. "Разумеется, по этим фактам не стоит делать вывод об опасности отдыха в какой-либо стране. По отношению к общему количеству туристов в том же Таиланде число трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно. Как показывает статистика, чаще всего российские туристы страдают не из-за терактов и криминальных происшествий, а в результате несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, от которых не застрахован (в переносном смысле) никто и нигде", — добавила г-жа Тюрина. При этом она подчеркнула, что первое место по происшествиям с российскими туристами всегда занимает Россия, так как этот показатель напрямую зависит от общего количества отдыхающих в той или иной стране. Российские следователи между тем проверяют обстоятельства гибели россиян в столкновении двух катеров в Таиланде, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская. "В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ", — сказала г-жа Марковская. /TOURBUS.RU







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