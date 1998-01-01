Вопреки корнавирусу: аэропорт Жуковский подписал соглашение с Russian Tour

Одним из заметных итогов форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2020 стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и содействии в бизнесе между туроператором Russian Tour и международным аэропортом Жуковский, - сообщает наш специальный корреспондент.



Обе стороны согласились с тем, что целью соглашения является создание условий для наращивания объемов въездного и выездного туризма между Россией и Китаем, а также рядом других стран АТР, Среднего Востока и Европейского региона. И, само собой, происходить это будет с непосредственным участием российских и иностранных авиаперевозчиков с использованием инфраструктуры аэропорта Жуковский.



«Совместно с туристическим оператором мы постараемся подготовить комплекс действительно интересных предложений как для граждан России, так и для туристов из Китая, – заявил по этому поводу генеральный директор управляющего воздушной гаванью АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила. - Уверен, что это партнерство поможет нам в развитии экосистемы аэропорта и будет иметь долгосрочный и успешный характер».



В частности, речь идет о разработке и реализации совместных программ, оказании услуг клиентам из числа российских и иностранных граждан и создании комплексной экосистемы обслуживания международных туристов в формате Global/Asia/China friendly.

Вместе с тем ситуация на китайском направлении остается сложной: по состоянию на 6 февраля 1135 человек, пассажиры авиакомпании S7, ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств, поскольку авиакомпания прекратила выполнение полетов между пунктами России и Китая с 4 февраля.

С 86 пассажирами «Уральских авиалиний» ведется работа по обмену билетов на альтернативные маршруты или возврату стоимости билета. Всего же 1765 пассажиров-граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию.

При этом ситуация вокруг коронавируса уже ударила и по авиаотрасли: руководство гонконгской авиакомпании Cathay Pacific попросило 27 тыс. сотрудников в течение ближайших месяцев взять трехнедельные неоплачиваемые отпуска из-за сложной финансовой ситуации в компании. Как заявил исполнительный директор авиакомпании Августус Тан, «понимаю, что это трудно услышать, и нам, возможно, придется сделать дальнейшие непопулярные шаги, но, поддерживая систему специальных отпусков, вы будете помогать нам в трудную минуту». И хотя неоплачиваемый отпуск является необязательным, всех сотрудников призвали воспользоваться этой возможностью.

«Сегодня мы обращаемся ко всем сотрудникам с призывом принять участие в программе специальных отпусков (SLS), которая вступит в силу с 1 марта и продлится до 30 июня. Все сотрудники будут иметь возможность взять трехнедельный неоплачиваемый отпуск в этот период», - уточнил представитель перевозчика.

/TOURBUS.RU



