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10 февраля
Вопреки корнавирусу: аэропорт Жуковский подписал соглашение с Russian Tour
Несмотря на нынешние сложности, международный подмосковный аэропорт намерен развивать сотрудничество с китайским туррынком
Одним из заметных итогов форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2020 стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и содействии в бизнесе между туроператором Russian Tour и международным аэропортом Жуковский, - сообщает наш специальный корреспондент.
Вместе с тем ситуация на китайском направлении остается сложной: по состоянию на 6 февраля 1135 человек, пассажиры авиакомпании S7, ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств, поскольку авиакомпания прекратила выполнение полетов между пунктами России и Китая с 4 февраля.
С 86 пассажирами «Уральских авиалиний» ведется работа по обмену билетов на альтернативные маршруты или возврату стоимости билета. Всего же 1765 пассажиров-граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию.
При этом ситуация вокруг коронавируса уже ударила и по авиаотрасли: руководство гонконгской авиакомпании Cathay Pacific попросило 27 тыс. сотрудников в течение ближайших месяцев взять трехнедельные неоплачиваемые отпуска из-за сложной финансовой ситуации в компании. Как заявил исполнительный директор авиакомпании Августус Тан, «понимаю, что это трудно услышать, и нам, возможно, придется сделать дальнейшие непопулярные шаги, но, поддерживая систему специальных отпусков, вы будете помогать нам в трудную минуту». И хотя неоплачиваемый отпуск является необязательным, всех сотрудников призвали воспользоваться этой возможностью.
«Сегодня мы обращаемся ко всем сотрудникам с призывом принять участие в программе специальных отпусков (SLS), которая вступит в силу с 1 марта и продлится до 30 июня. Все сотрудники будут иметь возможность взять трехнедельный неоплачиваемый отпуск в этот период», - уточнил представитель перевозчика.
/TOURBUS.RU
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