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07 февраля
Коронавирус и туризм: Горячие новости
Уже у 61 туриста на круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус/ Россияне, выезжающие в КНР, по-прежнему могут получить страховки/ Вьетнамские курорты пустеют из-за оттoка китайских туристов
Уже у 61 туриста на круизном лайнере Diamond Princess обнаружен коронавирус
Число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое, сообщает Минздрав Японии. По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат.
Уточняется, что среди них 21 гражданин Японии, восемь граждан США, пять австралийцев, пять канадцев и по одному гражданину Аргентины и Великобритании.
Вновь выявленные заболевшие пассажиры в возрасте от 20 до 80 лет будут доставлены в медицинские учреждения Токио и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава, а также префектуры Сидзуока в центральной Японии. Ни у одного из них нет серьезных симптомов, сообщили в министерстве. Ранее сообщалось о 20 заболевших. Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.
Между тем посольство России в Японии сообщило, что российских граждан нет среди зараженных коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела посольства связались с каждым российским гражданином, который находится в данный на борту, и подтвердили эту информацию.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2,66 тыс туристов и 1,45 тыс. членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.
Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.
По состоянию на утро пятницы в России зафиксировано только два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Роспотребнадзор. В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 31 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.
Россияне, выезжающие в КНР, по-прежнему могут получить страховки
Российские страховые компании не планируют закрывать продажи полисов для временно выезжающих за рубеж (ВЗР) в Китай, несмотря на распространение там коронавируса, показал проведенный "Интерфаксом" опрос представителей страховщиков.
В частности, об этом заявили агентству в СК "РЕСО-Гарантия", пояснив, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Китае, страховщик не планирует закрывать продажи полисов страхования медицинских и иных расходов при поездках в эту страну, а также в другие страны, где зафиксированы случаи нового заболевания.
Компания будет обслуживать застрахованных по всем событиям, связанным с коронавирусом, включая лечение и медико-транспортные расходы.
Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления страхования путешествующих САО "ВСК" Марина Меликьян, стандартные программы для выезжающих за рубеж в компании включают в себя амбулаторное лечение и госпитализацию в случае заболевания коронавирусом.
В "АльфаСтраховании", сообщили, что медрасходы в случае заболевания покрываются в том числе стандартными программами добровольного медицинского страхования (ДМС).
Что касается страховок от "Ингосстраха", то, как пояснили в пресс-службе компании, по стандартным условиям договора страхования ВЗР, не являются страховыми случаями события, если они произошли в связи с эпидемиями, карантином. Если же застрахованные находились не в зоне карантина, то медицинская помощь им будет оказана в полном объеме, сообщили агентству в "Ингосстрахе".
Также в компании в настоящий момент прорабатывается вопрос о создании продукта в рамках ДМС, направленного на покрытие рисков, связанных с заболеванием коронавирусом.
Вьетнамские курорты пустеют из-за оттка китайских туристов
Многие популярные туристические объекты во Вьетнаме опустели из-за резкого оттока китайских туристов, сообщает газета VnExpress.
"Январь и февраль – пик туристического сезона для Вьетнама из-за Нового года по Лунному календарю, однако сейчас популярные курорты страны – Нячанг и Дананг, а также бухта Халонг пустуют. Из-за эпидемии коронавируса Вьетнам приостановил авиасообщение с КНР и прекратил прием китайских туристов", — пишет издание.
Газета отмечает, что Вьетнам, как и большинство азиатских туристических рынков, сильно зависит от китайских туристов. Сейчас из-за коронавируса на курортах страны отдыхают преимущественно местные туристы, южнокорейцы и европейцы — но их в разы меньше, чем китайцев.
"В частности, бухту Халонг в минувшее воскресенье посетили 4,3 тыс. путешественников, хотя обычно там бывает по 6-8 тыс. человек в день. А на курорте Нячанг сейчас отдыхают туристы из России и Южной Кореи, многие из них ходят по улицам в масках. Достопримечательности на курорте пустуют", – сообщает издание.
В январе Вьетнам посетили 644,7 тыс. китайских туристов (+72,6% по сравнению с прошлым годом) – треть от общего турпотока в страну.
/TOURBUS.RU
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