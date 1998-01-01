Безопасность путешествий и новые технологии стали основными темами BTF-2020

Представительный форум по организации деловых путешествий прошел вчера в столичном отеле InterContinental Moscow – Tverskaya. Организатором Business Travel Forum - сombining оpportunities выступила компания «Демлинк» - признанный лидер рынка в области Business travel & MICE.

Форум прошел при поддержке ассоциации «Объединение административно-хозяйственных профессионалов» и BTF-2020 был посвящен вопросам безопасности путешествий и технологиям, применяемым в организации деловых поездок.

Спикерами форума выступили ведущие эксперты отрасли, среди которых Олег Шабуцкий, основатель, и владелец компаний «Демлинк» и «Демлинк Атланс», Александр Бегляров , менеджер по сопровождению клиентов компании «Аэроэкспресс», Валентина Кузнецова, коммерческий представитель Lufthansa Group в Москве и Центральной России, Тимур Байгужинов Тимур, региональный менеджер по безопасности International SOS по России и СНГ, Ольга Григорьева Ольга, ведущий менеджер по продажам Sabre, Мария Колесниченко , руководитель группы командировок Яндекс и многие другие.

Первая часть форума была посвящена вопросам безопасности путешественников. По словам Александра Беглярова из «Аэроэкспресса», основная ответственность за благосостояние пассажиров лежит на плечах Единого диспетчерского центра – его специалисты в режиме онлайн осуществляют координацию движения поездов на всех направлениях, а также контроль над состоянием безопасности изменений оперативной обстановки и прочь.

В свою очередь Владимир Поевский, Risk manager отеля InterContinental Moscow Tverskaya, подчеркнул, что основные принципы его компании - это постоянное повышение уровня безопасности, защита гостей, совершенствование технологий безопасности, в частности электронные замки, CCTV и контроль доступа. Плюс наличие представителей охранных служб, системы видеонаблюдения, рамки металлодетектора, тревожные кнопки вызова, ежегодная оценка рисков.

Говоря о потенциальных рисках, которые могут затронуть деловых путешественников в 2020 году, Тимур Тимур, региональный менеджер по безопасности International SOS по России и СНГ, заявил, что по предварительным прогнозам их специалистов, геополитические риски станут в этом году наиболее серьезной проблемой для большинства компаний на рынке, а уровень киберпреступности, вероятнее всего, вырастет и будет представлять всё возрастающий риск для путешественников.

Не обошел вниманием спикер и риск вспышек инфекционных заболеваний: «Ожидается их рост в 2020 году. Вызван он будет хорошо известными и недавно появившимися патогенами, что связано с целым рядом факторов, включая изменение климата, отток населения в города, снижение охвата вакцинации и проблемы с безопасностью. Все это повлияет на производительность.

Вероятно, в текущем году усилятся и дискуссии о том, должен ли работодатель обеспечивать возможность совмещать бизнес с отдыхом в рамках выполнения обязательств заботы о сотрудниках».

В ходе второй части форума, посвященной вопросам технологии организации деловых путешествий, Ольга Григорьева, ведущий менеджер по продажам Sabre, рассказала о современный тенденциях трансформации и эволюции экосистемы деловых поездок.

Основными трендами, по мнению Ольги Григорьевой, является фокус на изменения – технологичные гиганты типа Google, Amazon продолжают экспериментировать и внедрять инновационные решения, которые влияют на остальных игроков рынка.

Упомянула спикер и о фрагментации контента, который затронул гостиничную сферу. Отели в настоящий момент переживают бум инноваций, стремясь обеспечить выбор и персонализацию для гостей.

Одним из самых важных трендов, по мнению эксперта, стала «зеленая» тревел-политика, т.е. обеспокоенность деловых туристов насколько негативно поездки сказываются на окружающей среде. Именно поэтому многие стали отдавать предпочтение путешествиям по железной дороге, - отметила эксперт.

Роман Блинов, директор департамента развития Corteos рассказал об основных вызовах с которыми сталкиваются корпоративные клиенты и путях их решения. Например, он отметил необходимость создания экосистем и платформ, бесшовных интеграций продуктов в систему клиента, персонализированные внутрикорпоративные решения, обосновал преимущества маркетплейс и рассказал о «распределенном владении ценностями».

Наконец, Олег Крючков, основатель и СЕО Event Platform в своем выступлении рассказал о необходимости создания «фишек» в рамках диджитализации рабочих процессов. К примеру, если в рабочее приложение добавить раздел с голосованиями или квестами, то с их помощью можно оптимизировать рабочие процессы, а также повысить мотивацию сотрудников, расширить их кругозор и круг деловых знакомств, - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU