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Объявлен Shortlist 10-й премии Global Eventex Awards

Проект «Всероссийский день MICE» вошел в список финалистов главной международной премии в области событийной индустрии

Проект «Всероссийский день MICE» вошел в список финалистов престижной международной премии Global Eventex Awards в двух номинациях.

All-Russian MICE DAY поборется с другими финалистами премии за звание лучшего проекта 2019 года в номинациях European Destination и People’s Choice Destination.

Премия Global Eventex Awards была учреждена в 2009 году. Организаторы премии сравнивают ее с «Оскаром» или «Эмми» в событийной индустрии.

В этом году финалисты были выбраны среди 444 заявок, поступивших из 39 стран мира.

Победитель премии будет объявлен 26 марта 2020 года в рамках онлайн-церемонии награждения.

Для бесплатного просмотра онлайн-трансляции необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://eventex.co/creativeweek/

Желаем успеха российскому проекту!