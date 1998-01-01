Новости Мегалайнеры MSC Cruises переходят на русский язык Руководители туроператора PАС Group и круизной компании MSC рассказали о многочисленных новинках, предназначенных для быстрорастущего российского рынка

В московском отеле Intercontinental прошло ежегодное роуд-шоу и совместная пресс-конференция туроператора PАС Group и круизной компании MSC. Ведущая европейская круизная компания в своей работе всё больше ориентируется на российский рынок: в нынешнем году подобные мероприятия проводятся также в Самаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. «В 2019 PAC Group отправил в морские круизы 43,5 тысячи туристов, что на 1,5 тысячи человек больше, чем предполагалось изначально, - рассказал генеральный директор компании Илья Иткин. - В этом году мы ожидаем 60 тысяч пассажиров, в 2021-м – 80 тысяч, а к 2023 году мы рассчитываем уже на 120 тысяч человек. В наибольшей степени вырос спрос на Средиземноморье - +56%. Северная Европа «подросла» незначительно — 9%, но мы рассчитываем на существенный прирост в нынешнем году, когда в Санкт-Петербург прибудут два лайнера MSC. Несколько «просел» Карибский регион, что можно объяснить экономическими санкциями США против Кубы. Наиболее динамично растут продажи круизов по Персидскому заливу — в 2019 году они выросли в 2,5 раза с перспективой дальнейшего увеличения, и именно на этом направлении мы намерены сосредоточиться в ближайшее время». Г-н Иткин также сообщил о внедрении на разных направлениях программ работы с русскоязычными туристами — прежде всего в Южной Америке (это направление выросло почти на 200%, но абсолютные цифры пока очень невелики). При этом исключительное значение придаётся русификации сервиса на борту лайнеров, на которых будут постоянно присутствовать представители PAC Group, готовые в любой момент помочь пассажирам. «Новая программа MSC FriendShip в этом году будет работать на десяти лайнерах по всем основным акваториям и закрепит то, что наиболее важно в русскоязычном обслуживании, в том числе детские клубы, яхт-клуб и т.д.», - сказал г-н Иткин. Спикер также отметил, что круизы MSC Cruises могут обеспечить рост и сами по себе – улучшается качество продукта, растёт инфраструктура, и стоимость среднего чека естественно идёт вниз — не в последнюю очередь благодаря постоянно растущей конкуренции. По продажам 2020 года налицо превышение прошлогодних объёмов на 39%, добавил г-н Иткин. По зимнему сезону приращение даже более весомое – 65%, в основном за счёт привлечения к продажам круизов большего числа турагентств: в 2019 году количество партнёров PAC Group выросло на 12%, приближаясь к трём тысячам. «Это, к сожалению, только треть из всех турфирм, и очень хочется, чтобы наши партнёры поняли, что именно морские круизы могут стать стратегическим продуктом любого агентства», – заключил генеральный директор PАС Group. Основными новостями компании MSC Cruises поделился её исполнительный директор Анжело Капурро. «Наши туры продаются в 83 странах, наши офисы находятся в 22 странах, генеральные представительства - в 22-х, и их данные показывают, что рынок MSC за три последних года в среднем рос на 15% в год. А конкретно в России - значительно быстрее, в среднем на 38% в год, - рассказал он. - Сегодня в распоряжении компании 12 лайнеров, к 2027 году их количество вырастет до 29. С 2017 по 2027 гг. в развитие флота будет инвестировано 13,6 млрд евро. Располагая самым молодым круизным флотом в мире, мы очень быстро строим новые суда: 4 лайнера находятся в стадии постройки, ещё 8 заказано. Ко времени нашей поездки в Россию в 2030 году появится еще два новых судна-прототипа». В настоящее время корабли MSC Cruises плавают по 212 маршрутам, во время которых заходят в 211 портов 83 стран. К 2021 году ожидается долгожданное открытие для круизных лайнеров Стамбула, что даст возможность, например, организовывать 9-дневные круизы из крупнейшего города Турции до Триеста с заходами в Кушадасы, Бари, Корфу и другие порты. «Новым для нас является выход в сегмент luxury-круизов, - отметил г-н Капурро. - Мы сначала рассматривали возможность покупки нескольких люксовых лайнеров, но позже всё-таки решили строить свои суда. Корабли этого типа рассчитаны на более возрастную, преимущественно бездетную аудиторию. Тем не менее MSC обеспечит сервис luxury, не жертвуя возможностями семейного отдыха». Четыре корабля (размеры сопоставимы с судами класса Lirica) средней вместимостью 1000 пассажиров и водоизмещением 64 тыс. тонн будут построены по одному в год с 2023 по 2026 гг. Особенностью судов этого класса станут самые большие в мире каюты — площадью до 300 кв. м, при этом немало пространства будет выделяться под зоны общего доступа. /TOURBUS.RU

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