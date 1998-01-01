Всемирная туристcкая организация назвала самые популярные и быстрорастущие направления в мире

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) составила рейтинг туристических направлений, которые в 2019 году показали самый заметный рост туристических прибытий. В этом списке есть страны, успех которых связан, в том числе, и с российским рынком, - сообщает АТОР.

Согласно исследованиям UNWTO, в 2019 году в мире было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок. Это на 4% больше, чем в 2018 году.

По состоянию на февраль 2020 года нет точных сводных данных по въездной статистике нескольких стран мира, например, Великобритании. Однако на основании предварительных прогнозов и уже объявленных результатов ТОП-10 самых посещаемых стран 2019 года уже известен.

Лидером мирового туризма по-прежнему остается Франция. Приняв в 2018 году 89,4 млн посетителей, в 2019 году Франция взяла планку в 90 млн иностранных туристов. Второй с показателем 83,8 млн человек стала Испания. «Бронза» у США (78,7 млн).

В ТОП-10 самых посещаемых стран мира также вошли Китай, Италия, Турция, Мексика, Таиланд, Германия и Великобритания.

ТОП-10 самых посещаемых стран мира:

Франция (90,2 млн туристов)

Испания (83,8 млн туристов)

США (78,7 млн туристов)

Китай (67,5 млн туристов)

Италия (64,6 млн туристов)

Турция (52,5 млн туристов)

Мексика (44,9 млн туристов)

Таиланд (39,7 млн туристов)

Германия (39,4 млн туристов)

Великобритания (36,9 млн туристов)

В UNWTO назвали и список стран, которые показали самый большой прирост туристических прибытий в 2019 году. В первую очередь, эксперты отмечают успех стран Центральной Азии.

Так, иностранный турпоток в Узбекистан увеличился на 27,3%, в Казахстан – на 10%, в Азербайджан – на 11,4%. Причинами такой динамики наблюдатели называют облегчение визовой политики этими странами. Например, Узбекистану помог введенный в 2018 году безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан 45 стран.

Продолжают восстанавливать свои позиции на мировой туристической карте Тунис и Египет. Тунис в 2019 году посетили 9,4 млн человек (+13,6% к 2018 году), из которых 636 тысяч прибыли из России. Египет превзошел своего североафриканского конкурента, показав рост турпотока на 21,1%. С возвращением британского туризма в Шарм-Эль-Шейх эта динамика в 2020 году может стать еще более внушительной.

Обращает на себя внимание и уверенный рост въездного туризма Турции. Приняв из-за рубежа в 2019 году более 52 млн человек, Турция стал шестой по посещаемости страной мира, обойдя по этому показателю Таиланд (39,7 млн.человек), Германию (39,4 млн человек) и Грецию (31,2 млн туристов).

В прошлом году турецкий туризм вырос на 14%: такая динамика обеспечила Турции 14 строку в ТОП-20 самых быстрорастущих туристических направлений мира. Этот успех был бы невозможен без российских туристов. В 2019 году в Турции побывало более 7 млн наших соотечественников. Это на 17,6% превысило показатель 2018 года.

Нормализация обстановки в Мьянме сделала ее лидером по росту иностранного туризма в 2019 году (+40,2%), за ней следуют Пуэрто-Рико (31,2%) и Иран (27,9%), хотя велика вероятность, что в 2020 году Иран из-за обострения политической обстановки потеряет в динамике туристских прибытий.

В ТОП-10 самых динамичных в мире также вошли Вьетнам (7 место, +16,2%) и Мальдивы (9 место, +14,9%). Свой вклад в рост туристических потоков этих стран внесли и россияне. Во Вьетнаме в минувшем году побывало свыше 646 тыс. граждан РФ (+6,6%). В свою очередь, туристический поток из России на Мальдивские острова по итогам 2019 года вырос на 17,5%: на экзотических островах отдохнуло более 83 тыс. российских туристов.

В первой двадцатке самых быстрых по росту турпотока расположились также Южная Корея (+14,4%) и Израиль (+10,5%). И в эти страны в прошлом году наши соотечественники стали путешествовать чаще. Турпоток из РФ в Южную Корею вырос на 13,4% и достиг почти 343 тыс.человек. Израиль в 2019 году посетило 318 тыс. россиян.

Самые быстрорастущие туристические направления мира по итогам 2019 года:

Мьянма +40,2%

Пуэрто-Рико +31,2%

Иран +27,9%

Узбекистан +27,3%

Черногория +21,4%

Египет +21,1%

Вьетнам +16,2%

Филиппины +15,1%

Мальдивы +14,9%

Багамские острова +14,6%

Катар +14,5%

Армения +14,4%

Южная Корея +14,4%

Турция +14,0%

Босния и Герцеговина +13,7%

Тунис +13,6%

Лаос +11,5%

Азербайджан +11,4%

Израиль +10,5%

Литва +10,1%