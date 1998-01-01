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TEZ Tour раскрыл секреты своей летней болгарской программы

По данным TEZ Tour, спрос на летний отдых в Болгарии уже вдвое превышает прошлогодние показатели

Туроператор TEZ Tour представил полетную программу в Бургас и Варну на летний сезон-2020 - рассказали нам в пресс-службе перевозчика. На курорты Болгарии клиенты компании смогут отправиться из Москвы и Санкт-Петербурга на регулярных и чартерных рейсах.

Полетная программа TEZ Tour из Москвы стартует с 23 мая и будет представлена ежедневными рейсами на бортах а/к S7, а также двумя еженедельными рейсами по понедельникам и пятницам на бортах а/к «Уральские авиалинии».

Вылеты из Санкт-Петербурга будут совершаться с 8 июня дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Из остальных городов России туристы смогут приобрести турпакеты в Болгарию на регулярных рейсах в формате GDS.



По данным туроператора TEZ Tour, спрос на отдых в Болгарии на летний сезон-2020 уже вдвое превышает прошлогодние показатели.

Наибольшей популярностью пользуются отели категории 4*, на которые приходится порядка 63% от общего числа бронирований по направлению. При этом 75% путешественников в Болгарии выбирают туры с питанием по системе «все включено».

На летний сезон туроператор традиционно подготовил широкий ассортимент отелей различных категорий, начиная от апартаментов до отелей 5* на самых популярных курортах Болгарии — Золотые пески, Несебр, Албена, Солнечный берег, а также большое количество объектов размещения с питанием по системе all inclusive по демократичным ценам.

Стоимость недельного отдыха на курортах Болгарии предстоящим летом начинается от 19.250 рублей на человека за тур с проживанием в отеле 4* с завтраками.



Новинка туроператора в Болгарии в предстоящем сезоне — семейный курорт Дюны c пологими песчаными пляжами и разнообразной инфраструктурой.

«Курортный комплекс расположен на территории природного заповедника с уникальной экологической средой у песчаного пляжа шириной более 100 м, который ежегодно получает международную награду "Голубой флаг" за чистоту воды и прибрежной зоны. На курорте Дюны в этом сезоне мы предложим нашим клиентам интересные отельные новинки категории 4-5* с хорошим соотношением цена-качество, среди них BELLEVILLE HOTEL 4*, HOLIDAY VILLAGE 4*, MARINA BEACH 5*, MARINA ROYAL PALACE 5* и PELICAN 4* », — рассказали в пресс-службе TEZ Tour.

Напомним, что TEZ Tour — международный туроператор, работающий на рынке с 1994 года. Портфель компании насчитывает более 30 стран. Основные направления — Турция, Греция, Египет, ОАЭ, Болгария, Испания, Австрия, Италия, Таиланд, Доминикана, страны Балтии. TEZ Tour сотрудничает более чем с 20 международными и национальными компаниями, работающими на отправку и прием туристов.

/TOURBUS.RU