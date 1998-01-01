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Коронавирус и туризм: Горячие новости

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тысяч человек/ Организаторам морских круизов запрещено регистрировать пассажиров, прибывших из КНР/ «Уральские авиалинии» приостановят полеты в Китай с 7 февраля

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тысяч человек

В Китае по состоянию на 19:00 часов по Москве число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 353 человека, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3694 человека, смертельных случаев — на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 70 человек, по одному — в городе центрального подчинения Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 26302 человека, состояние 3859 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186354 человека, 1153 человека выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы 42 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 21 — в Гонконге, 10 в Макао, 11 — на Тайване.

Организаторам морских круизов запрещено регистрировать пассажиров, прибывших из КНР

Международная ассоциация круизных линий в связи с распространением коронавируса опубликовала уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР, сообщают китайские СМИ. Данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой коронавирусом пневмонии, отмечается в уведомлении.

Причиной послужило то, что заболевание диагностировано у пассажиров лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится вблизи японского порта Иокогама.

Лайнер 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно было остановлено на рейде порта Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Сначала наличие коронавируса было обнаружено у 9 пассажиров и одного члена экипажа, позднее — еще у 10 человек.

На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что среди пассажиров 24 гражданина России. Позднее поступила информация, что все они здоровы.

Решением японских властей все пассажиры будут 14 дней находиться на судне на карантине.

«Уральские авиалинии» приостановят полеты в Китай с 7 февраля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в четверг выполнить заключительные рейсы в Китай, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "Мы сегодня заканчиваем вывоз своих пассажиров. Нашим пассажирам с билетами на 8, 9, 10 и 13 февраля мы предложили более ранние вылеты. Таким образом, программа выполнена", — сказали в пресс-службе.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что полетная программа компании в Китай отменяется вплоть до конца зимнего расписания. С 7 февраля закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург - Пекин; с 8 февраля — Владивосток - Пекин; с 9 февраля — Екатеринбург – Казань – Харбин и Владивосток - Харбин; с 10 февраля — Красноярск - Харбин; с 13 февраля — Екатеринбург - Харбин.

Накануне авиакомпания предложила пассажирам, у которых есть билеты на рейсы из Китая в Россию с вылетом после 7 февраля, бесплатно переоформить их на ближайшее время.

/TOURBUS.RU



