Новости Как повлиял коронавирус на планы российских туристов? Эксперты рассказали об изменениях отпускных предпочтений российских туристов в связи с продолжающейся эпидемией

Эпидемия коронавируса, которая унесла к сегодняшнему дню уже более 560 жизней и последствия которой все сильнее ощущает туротрасль во всем мире, пока не влияет на планы российских туристов – продажи пакетных туров идут в обычном режиме, сообщает сегодня "Интерфакс». "Спада продаж, связанного с коронавирусом, нет. Конец января и февраль – всегда затишье, пик бронирований наступает позже. Более того, многие туроператоры отмечали ажиотажный спрос на летние туры по акциям раннего бронирования, продажи выросли на 15%. Самые популярные направления – Турция и Европа, эти поездки с Азией никак не пересекаются", — рассказали в турагентской сети ТБГ и "Горячие туры". В компании добавили, что отмены туров из-за коронавируса все же есть – это Индия и Таиланд, но такие случаи единичны. "Большинство туристов не отказываются от запланированного отдыха этой зимой, бронирования сохраняют прежние темпы. В лидерах среди направлений на ближайшие зимние даты у наших туристов — ОАЭ, Турция, Таиланд, Италия, Андорра, Австрия и Египет", — сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour. В компании отметили, что цены на туры из-за ситуации с коронавирусом не изменились: скидки есть, но они, как правило, касаются определенных дат и отелей. В компании "Интурист" отметили, что также не видят спада продаж из-за эпидемии коронавируса. "Китайских туристов не интересовал пляжный отдых на популярных у российских туристов курортах Турции, Греции или Испании, они предпочитали экскурсионные туры. А значит риска заразиться на курортах нет", — пояснили в пресс-службе. По данным "Интуриста", на популярных пляжных направлениях заметно выросли объемы продаж летних туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно высок рост спроса на туры в Болгарию (плюс 37%), Сочи (плюс 31%) и Крым (плюс 39%). О росте продаж летних туров сообщили и в пресс-службе туроператора Anex Tour. "Мы не видим спада продаж туров за рубеж из-за эпидемии коронавируса. Наоборот, продажи туров по акциям раннего бронирования в этом году на 8% выше, чем год назад. Более 25% объемов на сезон уже реализовано", — отметили в компании. По информации туроператора, с китайского направления россияне переориентировались в основном на ОАЭ и Карибы. "Шри-Ланка и Вьетнам бронируются без изменений, по ним нет и спада продаж. Также российские туристы отдают предпочтение турам в Италию, на них спрос вырос в три раза по сравнению с прошлогодними продажами по акциям раннего бронирования", — рассказали в Anex Tour. В свою очередь, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что «пока все опрошенные участники рынка придерживаются благоприятного прогноза развития событий. Как и ранее в других аналогичных ситуациях, паника быстро уходит, а спрос выравнивается. Тем не менее, отмечают эксперты, в случае серьезного усугубления ситуации с коронавирусом весной (например, его новых вспышек в новых странах, разрастания эпидемии и сопровождающей его паники) турбизнесу может грозить отток туристов по всем направлениям – как международным, так и внутренним». Так, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что паника, связанная с уханьским коронавирусом, сойдет примерно через 2-3 недели. «Сейчас спада продаж по рынку пакетных туров в целом мы не видим. Напротив, некоторые направления демонстрируют прирост. Если посчитать, еженедельно в Китай отправлялось на отдых около 10 тыс. туристов, которые сейчас не могут реализовать эти планы. Чуть менее половины из них приняли решение вернуть деньги или перенести сроки поездки. Еще около 5 тыс. человек в неделю ищут альтернативные варианты отпуска», – говорит г-н Мкртчян. «По турам с вылетом на ближайшие даты мы видим увеличение спроса на отдых в ОАЭ, и одной из причин этого являются опасения туристов относительно коронавируса в Юго-Восточной Азии. Спрос на Таиланд незначительно просел, при этом туристы чаще выбирают Пхукет, нежели Паттайю. Однако аннуляций по Таиланду почти нет, поскольку при отказе от путевки незадолго до вылета турист потеряет ощутимую часть оплаченных денег. Более того, туристы, у которых были забронированы туры в Китай, переориентировались на Вьетнам, ОАЭ и на тот же Таиланд», – сообщила директор по маркетингу TBS Group (сеть «1001 тур») Мария Лещева, на которую ссылается АТОР. /TOURBUS.RU

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