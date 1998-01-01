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Индийский турбизнес просит власти Гоа улучшить репутацию местных курортов

Эксперты оценивают предлагаемые меры, среди которых - упорядочение работы такси и разрешениe на круглосуточную торговлю

Как сообщает издание Times of India, крупнейшая бизнес-ассоциация Индии CII обратилась к министру Гоа с требованием увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры и принять меры по улучшению репутации штата на международных рынках.

В частности, в документе отмечается, что штат должен решить давние проблемы с таксистами, которые продолжают препятствовать введению обязательных цифровых счетчиков, а также принять закон, разрешающий круглосуточную работу торговых точек, кафе и ресторанов.

По информации электронных СМИ, приток туристов в Гоа снижался в течение нескольких лет, но особенно сильно он упал после краха туроператора Thomas Cook, через которого в Гоа прибывали туристы из Великобритании и Скандинавии.

При этом турпоток из России, который в прошлом сезоне упал до 92 тыс. человек с 167 тыс. в сезоне 2017/2018, начал восстанавливаться.

В ноябре и декабре 2019 года в Гоа прибыло 19,7 тыс. россиян (59 чартеров) и 21,4 тыс. (65 чартеров) соответственно. Это больше, чем в 2018 году (48 чартеров в ноябре и 50 в декабре).

Как отмечают эксперты, предлагаемые изменения в законодательстве значительно повысят качество объектов размещения в Индии, что в итоге благоприятно скажется на данном направлении в целом.

Так, в беседе с нашим порталом Марина Макаркова, глава отдела по связям с общественностью Coral Travel, отметила: «В этом сезоне электронная виза стала дешевле, поэтому поток туристов на Гоа увеличился. Сейчас мы предлагаем комбинированные туры «Центральная Индия плюс отдых на Гоа», что также положительно влияет на увеличение потока туристов.

Говоря об изменениях предпочтений россиян, нужно отметить, что с каждым годом у туристов возрастает интерес к экскурсионным программам, в частности к посещению Нью-Дели и Мумбая. При этом туристы в таких турах предпочитают бюджетные гостиницы 3*.

Что же касается цен на отых на Гоа в этом сезоне, то они начинаются от 43,3 тыс. руб. на человека с вылетом 18 февраля и размещением в отеле Sea Breeze Inn 3* на 11 ночей c завтраками».

/TOURBUS.RU