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06 февраля
В столице назвали лучшие авиакомпании и аэропорты
В рамках международной выставки NAIS 2020 прошло ежегодное вручение национальных премий Skyway Service Award и «Воздушные Ворота России»
Прошедшая в столице Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2020 в Москве сопровождалось награждением победителей сразу в двух премиях. В рамках 4-й Национальной Skyway Service Award определили самые-самые российские и зарубежные авиакомпании за лучший сервис и клиентские программы, а 6-й Национальной премией «Воздушные Ворота России» наградили лучшие аэропорты страны в семи основных и девяти дополнительных номинациях, - сообщает наш специальный корреспондент.
Если говорить о победителях в номинациях, напрямую связанных с туризмом, здесь результаты Skyway Service Award таковы: лучшей авиакомпанией на туристических направлениях признана «Россия», а лучшими в категории международных чартерных перевозок стали «Уральские авиалинии». «Россию», в частности, отметили за постоянное расширение географии полетов (в ее «портфеле» уже более 130 направлений), а также за открытие в регулярном режиме рейсов в Коломбо и Бангкок, на острова Бали и Занзибар. В «плюс» перевозчику также пошла и интерактивная карта полетов, при помощи которой пассажиры могут наглядно изучить направления и получить детальную информацию о рейсах (о конкретных моделях воздушных судов, времени в пути, порядке обслуживания и т. д.).
Что касается «Воздушных Ворот России», здесь в пяти основных номинациях первенствовали Внуково (пассажиропоток свыше 15 млн человек в год), Кольцово (4-7 млн), Платов (2-4 млн), Стригино (до 2 млн) и Белгород (менее 500 тыс. пассажиров в год). А вот в дополнительных номинациях имеются и дважды герои.
Так, Шереметьево стал «Открытием года» и признан лучшим аэропортом страны в голосовании журналистов, Гагарин стал и лучшим инвестиционным, и лучшим инновационным проектом года, а питерский аэропорт Пулково признали лучшим для авиакомпаний и самым комфортным в стране. Причем в последней номинации это произошло благодаря выбору пассажиров, которые делают такой вывод четвертый год кряду.
«Мы искренне рады победе и благодарны пассажирам, партнерам и авиационным экспертам за доверие и высокую оценку нашей деятельности, - сказал по этому поводу генеральный директор управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.
- Продолжим совершенствовать инфраструктуру и сервисы для пассажиров, разрабатывать новые форматы работы с авиакомпаниями, повышать комфорт и качество обслуживания на основе обратной связи и лучших мировых практик».
Для пассажиров в Пулково действительно делается многое: в прошедшем году управляющая компания аэропорта расширила парковочный комплекс, с трех до шести полос увеличила проезжую часть на выезде из зоны прибытия, обновлена и коммерческая зона зала внутренних вылетов, где изменилось расположение существующих точек и открылись заведения в новых форматах, включая гастромаркет.
/TOURBUS.RU
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