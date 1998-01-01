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06 февраля
Отечественному деловому туризму по-прежнему не хватает онлайна
Эксперты обсуждают причины нывысокого уровня «онлайнизации» российского сегмента бизнес-тревел
Несмотря на то, что информационные технологии стремительно внедряются во всех сегментах туризма, общий уровень «онлайнизации» бизнес-процессов даже в такой сфере, как MICE&Business travel, не превышает 30%, а чаще всего компании идут по пути «лоскутной автоматизации», - сообщает наш петербургский корреспондент.
«Если смотреть в целом по рынку (включая регионы и госкорпорации), то оценочная доля онлайна составляет не более 20%, – считает, к примеру, директор по развитию IT-продуктов Continent Express Владимир Калинин. – Вместе с тем в нашей компании более 45% всех клиентских транзакций проходят с использованием онлайн-инструментов, а в 2020 году мы рассчитываем на рост доли онлайна до 59%».
Он подтверждает, что в настоящее время с использованием таких инструментов можно автоматически оформить все основные типы услуг, востребованных в сфере туризма.
Согласен с такой оценкой и директор по развитию компании Corteos Роман Блинов. «В среднем по рынку я оцениваю уровень «онлайнизации» примерно в 25-30%, – говорит он. – При этом имеющаяся информация позволяет говорить о самой разной степени «проникновения» онлайн-инструментов в бизнес-процессы игроков рынка.
И если у одних уровень adoption rate, под которым подразумевается процент транзакций, сделанных полностью автоматизировано с помощью онлайн-инструментов, достигает 95-97%, у других он оказывается гораздо ниже».
Комментируя ситуацию в этой области, глава EventPlatform Олег Крючков констатирует, что «простые и «массовые» задачи (например, на стыке с системами бронирования) автоматизированы достаточно хорошо в то время, как часть процессов не автоматизирована вообще».
Скорее всего, что отчасти это вызвано достаточно высокой стоимостью процесса: по оценке Владимира Калинина, к примеру, «бюджет проектов комплексной автоматизации может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей».
Причем если для небольших компаний уже существуют готовые «коробочные» решения, которые достаточно легко можно приспособить к потребностям конкретного бизнеса, в случае крупных, как правило, продукт создается индивидуально.
Что касается перспектив, один из главных трендов - создание низкобюджетных моделей систем автоматизации, позволяющих привлечь к этому процессу компании, раньше считавшие этот процесс слишком финансово обременительным.
И конечно, речь идет об использовании таких инструментов, как искусственный интеллект и dig data.
/TOURBUS.RU
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