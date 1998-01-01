Отечественному деловому туризму по-прежнему не хватает онлайна

Несмотря на то, что информационные технологии стремительно внедряются во всех сегментах туризма, общий уровень «онлайнизации» бизнес-процессов даже в такой сфере, как MICE&Business travel, не превышает 30%, а чаще всего компании идут по пути «лоскутной автоматизации», - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Если смотреть в целом по рынку (включая регионы и госкорпорации), то оценочная доля онлайна составляет не более 20%, – считает, к примеру, директор по развитию IT-продуктов Continent Express Владимир Калинин. – Вместе с тем в нашей компании более 45% всех клиентских транзакций проходят с использованием онлайн-инструментов, а в 2020 году мы рассчитываем на рост доли онлайна до 59%».

Он подтверждает, что в настоящее время с использованием таких инструментов можно автоматически оформить все основные типы услуг, востребованных в сфере туризма.

Согласен с такой оценкой и директор по развитию компании Corteos Роман Блинов. «В среднем по рынку я оцениваю уровень «онлайнизации» примерно в 25-30%, – говорит он. – При этом имеющаяся информация позволяет говорить о самой разной степени «проникновения» онлайн-инструментов в бизнес-процессы игроков рынка.

И если у одних уровень adoption rate, под которым подразумевается процент транзакций, сделанных полностью автоматизировано с помощью онлайн-инструментов, достигает 95-97%, у других он оказывается гораздо ниже».

Комментируя ситуацию в этой области, глава EventPlatform Олег Крючков констатирует, что «простые и «массовые» задачи (например, на стыке с системами бронирования) автоматизированы достаточно хорошо в то время, как часть процессов не автоматизирована вообще».

Скорее всего, что отчасти это вызвано достаточно высокой стоимостью процесса: по оценке Владимира Калинина, к примеру, «бюджет проектов комплексной автоматизации может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей».

Причем если для небольших компаний уже существуют готовые «коробочные» решения, которые достаточно легко можно приспособить к потребностям конкретного бизнеса, в случае крупных, как правило, продукт создается индивидуально.

Что касается перспектив, один из главных трендов - создание низкобюджетных моделей систем автоматизации, позволяющих привлечь к этому процессу компании, раньше считавшие этот процесс слишком финансово обременительным.

И конечно, речь идет об использовании таких инструментов, как искусственный интеллект и dig data.

/TOURBUS.RU