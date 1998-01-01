Новости Виза на Шри-Ланку снова стала платной Эксперты не ожидают, что прекращение программы предоставления туристам из России бесплатных электронных виз заметно скажется на турпотоке на остров

Власти Шри-Ланки передумали продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию, - сообщает АТОР. Напомним, что ранее в январе 2020 года кабинет министров Шри-Ланки анонсировал планы по продлению бесплатного въезда для туристов из почти пяти десятка стран. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года, на чем настаивал местный турбизнес. О том, что бесплатный безвиз на Шри-Ланку не продлен и планы министерства туризма не были одобрены, сообщают и представители туроператорских компаний – ПАКС, «Русский Экспресс», ICS Travel Group, «ВЕДИ Групп» и ANEX Tour. «Официального письма о продлении безвизового режима от принимающей компании или представителей посольства мы не получали. Поэтому вариантов оплаты визы на Шри-Ланку два: при въезде в страну в аэропорту или при заблаговременном оформлении онлайн на сайте», - сообщили в пресс-службе ANEX Tour. В посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили, что для граждан Российской Федерации с 1 февраля получение туристической визы вернулось на платную основу и стоит $35 при оформлении заявки в режиме онлайн. «Граждане РФ с большим сроком действия паспорта могут самостоятельно получить туристическую визу (30 дней пребывания и двукратный въезд) на сайте www.eta.gov.lk. Дети до 12 лет получают визу бесплатно. Во избежание возможного длительного ожидания в очереди рекомендуется получить электронное разрешение заранее в режиме онлайн. Визу также можно получить по прилету в аэропорту в Шри-Ланке за $40, предоставив обратный билет, ваучер на проживание в отеле и подтвердив финансовое состояние (показать наличные или взять в банке справку на англ. языке с указанием остатка на счете). В этом случае дети до 12 лет также получают визу по прилету бесплатно», - говорится в официальном ответе посольства Шри-Ланки. Напомним, что в первом полугодии 2019 года турпоток в страну сократился на 13,4% после того, как 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Тогда объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. В итоге теракта, устроенного исламскими радикалами, погибли 250 человек, в том числе 40 иностранцев. После этого власти страны с 1 августа 2019 года вввели для граждан России и еще 47 стран бесплатные электронные визы. Между тем в высоком зимнем сезоне продолжилась регулярная программа полетов в Коломбо авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот». Кроме того, программа ANEX Tour на крыльях AZUR Air по маршруту Москва – Коломбо – Москва началась 26 октября 2019 года и продлится до 4 апреля 2020 года, с интервалом вылетов два раза в неделю – в среду и субботу. Также были анонсированы оператором и две региональные чартерные программы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В свою очередь, также с 26 октября туроператор «TUI Россия» поставил свои новые чартеры на Шри-Ланку и стал, таким образом, вторым крупным игроком со своей перевозкой на данном направлении. По словам представителей «TUI Россия», полетная программа выполняется по 27 апреля 2020 года на крыльях AZUR Air. Частота вылетов – один раз в 10-11 дней, время полета Москва – Коломбо – около 9 часов. Опрошенные нами туроператоры отмечают, что завершившаяся отмена платы за визы хотя и не повлияла заметно на турпоток в страну, но, несомненно, стала приятным «бонусом» и уменьшила период ожидания при пересечении погранконтроля в аэропорту Коломбо. Так, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, отметила в беседе с нами: «Новость о терактах в апреле прошлого года не привела к заметному отказу от поездок наших клиентов, а сейчас, по прошествии времени, об этом помнят только те, кого эта трагедия затронула лично». /TOURBUS.RU

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