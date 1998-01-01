Новости Коронавирус и туризм: Горячие новости На круизном лайнере Diamond Princess, взятом под карантин в Японии, находятся 24 россиянина/ Эксперт: прекращение полетов в КНР не спасет от распространения коронавируса/ Авиакомпания "Россия" предупредила об изменении правил въезда в Израиль и Индию в связи с эпидемией

На круизном лайнере Diamond Princess, взятом под карантин в Японии, находятся 24 россиянина Среди 24 россиян, находящихся на борту стоящего на карантине у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess (на фото), нет заболевших коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Токио. В дипмиссии отметили, что россияне своевременно обеспечиваются питанием и имеют необходимую медицинскую поддержку. Ранее СМИ сообщали, что прибывшее в понедельник в Йокогаму круизное судно Diamond Princess осталось на рейде для проведения проверки всех пассажиров после того, как у одного из них был выявлен новый тип коронавируса. Как сообщает CNN, на утро среды тесты 10 пассажиров показали наличие коронавируса. На борту лайнера находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа. Компания Princess Cruises, которой принадлежит лайнер, сообщила, что коронавирус подтвержден у двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного туриста из США, а также члена экипажа из Филиппин. Они доставлены на берег водным транспортом и помещены в местные больницы. Лайнер останется на карантине в Иокогаме не менее 14 дней. Во время действия карантина туристам обеспечат питание и бесплатный доступ в интернет. Эксперт считает, что прекращение полетов в КНР не спасет мир от распространения коронавируса Запрет на полеты авиакомпаний в регионы Китая, в которых распространяется коронавирус нового типа, не является надежным способом предотвращения проникновения болезни в другие страны и районы мира, заявил во вторник эпидемиолог Дэвид Хейман, который ранее занимал пост исполнительного директора программ инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, и курировал вопросы борьбы с атипичной пневмонией (SARS). "Границы не могут остановить инфекционные заболевания, вы можете контролировать одну границу, заниматься одной деятельностью, в то время как другой аспект работы ускользает от вас и что-то приходит с другой стороны", — сказал эксперт, выступая в британском аналитическом центре в области международных отношений Chatham House. По его мнению, инфицированные могут воспользоваться рейсами авиакомпаний других государств и транзитом прибыть в страны, запретившие полеты своих перевозчиков в Китай и из Китая. Эксперты Chatham House считают, что более важным фактором в деле предотвращения распространения "китайского" коронавируса является совершенствование и укрепление национальной системы здравоохранения, которая будет способна незамедлительно реагировать на первые признаки болезни, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. Авиакомпания "Россия" предупредила об изменении правил въезда в Израиль и Индию Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") предупредила об изменении режима въезда в Израиль и Индию в связи с эпидемией коронавируса. "Правительством Израиля была выпущена директива, согласно которой начиная с 12:00 3 февраля по израильскому времени каждому пассажиру, находившемуся на территории КНР в течение 14 дней до вылета в Израиль, будет отказано во въезде в страну", — говорится в сообщении на сайте компании. Как уточняется, действие директивы распространяется только для иностранных пассажиров, для граждан Израиля разработаны отдельные инструкции по пересечению госграниц. "Согласно аналогичной директиве, выпущенной правительством Индии, путешественникам, пребывавшим на территории КНР или вступавшим в контакт с ними за две недели до перелета в Индию, требуется сообщить об этом иммиграционной службе, медицинской службе и экипажу воздушного судна. Данным пассажирам необходимо пройти медицинское освидетельствование", — сообщает "Россия". При проявлении таких симптомов, как лихорадка, кашель или расстройство дыхания, в течение 28 дней с момента начала пребывания в Индии путешественникам необходимо обратиться за медицинской помощью. "Россия" выполняет рейсы в Тель-Авив и индийский штат Гоа. /TOURBUS.RU

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