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05 февраля
Фестиваль круизов – 2020 стартует 20 февраля на берегах Невы
Открыта регистрация посетителей главного ежегодного события круизного рынка страны
Пятый по счету Фестиваль круизов соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.
Среди участников фестиваля: «Инфофлот», Costa, PAC Group, «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Солеанс Тревел», «Арт Тур», «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот», «Истленд», Poseidon Expeditions, «НИКА», «Бриз Лайн», Tallink, Silja Line и другие.
В рамках фестиваля состоялись workshop для специалистов, обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям, целый ряд мастер-классов, презентаций и экспресс-тренингов от компаний-участников, а «гвоздем» программы дня стала панельная дискуссия о тенденциях на рынке морских и речных круизов, в которой приняли участие несколько авторитетных экспертов.
По всем вопросам: Ирина Ильина
+7 (495) 723-72-72
+7 (916) 602-02-03
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