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05 февраля
Фестиваль круизов – 2020 стартует 20 февраля на берегах Невы

Открыта регистрация посетителей главного ежегодного события круизного рынка страны


Пятый по счету Фестиваль круизов соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, круизах на лайнерах и яхтах по Европе, а также экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

Фестиваль традиционно пройдет накануне высокого сезона в двух городах:
20 февраля, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,
25 февраля, Москва, отель «Марриотт Роял Аврора».

Среди участников фестиваля: «Инфофлот»,  Costa,  PAC Group,  «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Солеанс Тревел», «Арт Тур»,  «ВолгаWOLGA», «Мостурфлот»,  «Истленд», Poseidon Expeditions, «НИКА», «Бриз Лайн», Tallink, Silja Line  и другие.

В 2019 году свыше 200 специалистов петербургского туризма посетили мероприятия в рамках «Фестиваля круизов», организованного медиахолдингом «Турбизнес» сразу на нескольких площадках петербургского отеля «Эмеральд».
Более 400 посетителей собрал фестиваль в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат».

Участники фестиваля ознакомили его посетителей с полным спектром информации о всех видах речных, озерных и морских круизов – от широко востребованных широкой аудиторией круизов выходного дня до путешествий на яхтах и экспедиционных круизах по Арктике и Антарктике.

 

 В рамках фестиваля состоялись workshop для специалистов, обучающие семинары по технике продаж круизов и современным  информационным технологиям, целый ряд мастер-классов, презентаций и экспресс-тренингов от компаний-участников, а «гвоздем» программы дня стала панельная дискуссия о тенденциях на рынке морских и речных круизов, в которой приняли участие несколько авторитетных экспертов.

С 1 февраля на сайте фестиваля открыта регистрация посетителей.
Приглашаются представители сетевых и независимых турагентств, MICE-компаний, FIT-агентств, Luxury travel агентств и корпоративные клиенты.
Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Регистрация посетителей

По всем вопросам: Ирина Ильина

i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72

+7 (916) 602-02-03

 

 



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