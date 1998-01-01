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Российские речные круизы переживают период обновления

Руководитель Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский рассказал журналистам о тенденциях мировой круизной индустрии и о новинках его компании в предстоящую навигацию

В московском Доме журналиста прошла пресс-конференция на тему «Круизы в России и мире: чем удивит 2020 год». На вопросы представителей СМИ отвечал генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский, - сообщает наш специальный корреспондент.

Как рассказал спикер, минувший год стал рекордным для мировой круизной индустрии — число круизных пассажиров впервые превысило 20 млн (+6% по отношению к 2018 г.).

Наступивший год для мировой круизной отрасли также ознаменуется новым рекордом — на воду будет спущено 25 круизных лайнеров (в 2019 — 24) — в добавление к тем 450, которые уже работают на мировых круизных линиях. Кроме того, рекордное число лайнеров - около ста - пройдёт модернизацию в сухих доках.

Самыми заметными новинками сезона станут Mardi Gras от компании Carnival (водоизмещение 184 тыс. тонн, 5200 пассажиров), MSC Virtuosa (177 тыс. тонн, 4888) и Firenze (135 тыс. тонн, 4232) от компании Costa Cruises.

Количество туристов из России на мировых круизных линиях (вне России) составляет около 100 тыс. человек, и российский турпоток растёт значительно быстрее общемирового (+ 40%), прирастая каждый год в среднем на треть, и мировые круизные компании, особенно в последние три года, видят в России одно из самых быстрорастущих направлений (для сравнения — прирост круизного турпотока из Великобритании составляет + 0,3%).

Открытие круизной компании в России состоится 26 апреля, когда теплоходы круизной компании «Созвездие» «Лунная соната» и «Лебединое озеро» выйдут из затона отправятся в первые праздничные рейсы со стоянками в Городце, Чкаловске, Костроме, Ярославле и Угличе.

Годовой российский круизный турпоток (учитывая внутренний и выездной) составляет более 550 тыс. человек (около 400 тыс. приходится на внутренний, из них иностранцев — около 100 тыс.). Более 85% клиентов, по данным «Инфофлота» — возвратные.

«Рост турпотока в круизах будет, на наш взгляд, только увеличиваться. Мы прогнозируем рост внутреннего круизного турпотока в пределах 15-20 %, а выездного — 30-40 %», - считает г-н Михайловский.

Главная тенденция в круизных путешествиях по России — коренное обновление флота, на реках появятся и новые теплоходы («Мустай Карим»), и модернизированные суда. Например, на теплоходах компании «Созвездие» появится новый класс кают — «Комфорт».

В нынешнем году структура майских праздничных каникул позволит организовать не только короткие выезды — объединив три отпускных дня с праздничными, туристы получат в своё распоряжение 11-дневный отпуск. Рост спроса на майские круизы ожидается в пределах 10-15 %. В числе лидеров — маршруты Москва – Углич – Тверь – Москва, Москва — Углич — Москва, Москва — Углич — Кострома — Плёс – Ярославль — Москва, а также круизы с заходами в Нижний Новгород и города Татарстана.

Тройку самых популярных маршрутов составляют круизы выходного дня и короткие круизы продолжительностью 4-6 дней. На втором месте — круизы средней продолжительности (6—9 дней), причём самым большим спросом пользуются путешествия из Москвы в Санкт-Петербург с заходами в Петрозаводск, Старую Ладогу, Валаам и Кижи, а также круизы из Москвы со стоянками в Череповце, Рыбинске и Коприно.

Замыкают тройку тематические круизы — такие, как «Арт-круиз» и «Музыкальный круиз». Набирают популярность круизы «усадебной» тематики.

Самые же искушённые и увлечённые путешественники останавливают выбор на длинных круизах продолжительностью 10-12 дней (самый продолжительный круиз в наступающем сезоне продлится 25 дней).

/TOURBUS.RU