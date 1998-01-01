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05 февраля
Петербург открыл 13-й зарубежный офис — на этот раз на Сицилии
Пресс-конференция, посвящённая открытию информационно-туристского представительства Visit Petersburg в Палермо, прошла в Северной столице
Очередной офис Visit Petersburg появился в Палермо на Сицилии: он стал вторым в Италии и 13-м в целом, поскольку в настоящее время аналогичные туристические представительства Северной столицы уже действуют в Париже, Гонконге, Тайбее, Тегеране, Нью-Дели, Мумбае, Лейпциге, Дубае, Римини, Токио, Барселоне и Ереване.
Новый офис открыт в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в ноябре 2019 года между «Городским туристско-информационным бюро» (ГТИБ) Петербурга и итальянской компанией Bts Tourism&Travel.
Его появление вызвало большой интерес: на пресс-конференции, посвящённой открытию информационно-туристского представительства Visit Petersburg, с итальянской стороны присутствовали президент компании Bts Tourism&Travel Альфио Ла Ферла, вице-президент региона Сицилия Гаэтано Армао, а также представители мэрии Палермо и аэропорта Трапани. А российскую сторону представляли генеральный консул РФ в Палермо Евгений Пантелеев и и. о. главы ГТИБ Надежда Петрова.
По ее оценке, новое зарубежное представительство Петербурга будет способствовать увеличению и без того растущего турпотока между двумя регионами. «В 2019-м в городе на Неве побывало более 100 тыс. итальянцев, однако в настоящее время есть все условия для того, чтобы число гостей из Италии продолжало увеличиваться, - подчеркнула она. - И новый офис Visit Petersburg, призванный предоставлять им всю необходимую информацию, будет способствовать этому по максимуму».
В свою очередь, президент Bts Tourism&Travel Альфио Ла Ферла отметил большую заинтересованность жителей его страны в посещении Петербурга - в том числе и с использованием электронной визы. А у присутствовавших представителей итальянских туроператоров и средств массовой информации наибольший интерес вызвали такие представленные в Италии проекты Северной столицы, как Фестиваль ледоколов и «Петербург свадебный».
Рост турпотока из Италии (а в первой половине 2019 года Петербург посетило почти вдвое больше туристов из этой страны, чем год назад) в Северной столице связывают как с проведением Чемпионата мира по футболу, так и с продолжительными роуд-шоу, которые были организованы комитетом по развитию туризма администрации города в Германии и Италии.
И такая практика продолжается: в конце 2019-го, к примеру, состоялась масштабная презентация туристского потенциала России и ряда регионов страны во Вьетнаме (Ханой) и КНР (Пекин), а также в Индии (Нью-Дели), Японии (Токио) и Южной Корее (Сеул).
«Мы очень рады, что Петербург принял участие в этом мероприятии, так как смогли рассказать о туристском потенциале города и возможности приехать в город по электронной визе в любое время года, - сообщил председатель Комитета по развитию туризма северной столицы Евгений Панкевич. - В 2020 году город принимает четыре игры чемпионата Европы по футболу - и это тоже отличная возможность почувствовать гостеприимство петербуржцев и показать международный уровень проведения мероприятия».
При этом проект зарубежных информационных представительств Visit Petersburg как раз направлен на предоставление необходимой информации о городе туристам и на продвижение Петербурга как туристской дестинации на международной арене.
В частности, сотрудники офисов предоставляют всю необходимую информацию об объектах туристского показа и туристских программах, распространяют полиграфическую продукцию, а также представляют Петербург на крупных международных выставках.
/TOURBUS.RU
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