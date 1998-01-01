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05 февраля
ANTOR MICE Workshop вновь показал тренды развития делового туризма
Вчера в столичном отеле The Ritz-Carlton в пятнадцатый раз с успехом прошел Workshop, посвященный всем аспектам развития бизнес-туризма
Вчера в юбилейный пятнадцатый раз в столичном отеле The Ritz-Carlton собрались специалисты MICE-индустрии, чтобы обсудить актуальные вопросы и тренды индустрии, а также представить свои новинки в рамках ежегодного ANTOR MICE Workshop-2020.
В этом году в ANTOR MICE Workshop приняли участие представители 26 компаний, работающих в сфере делового туризма - среди них национальные туристические офисы, представители отелей, DМС- и транспортных компаний.
В ходе мероприятия его организаторы и участники активно и плодотворно общались с посетителями мероприятия как в рамках назначенных встреч, так и в режиме свободного общения.
Вот что рассказали нам организаторы, участники и гости ANTOR MICE Workshop:
Энтони Дж. Каруана, организатор ANTOR MICE Workshop:
- Количество участников осталось примерно на уровне прошлого года, они довольны уровнем мероприятия и числом назначенных встреч.
Сегмент MICE сегодня переживает подъем, и это отмечают многие игроки рынка. Особенно важно то, что в этом году прошел наш юбилейный пятнадцатый воркшоп. После этой вехи мы намерены осмыслить результаты нашей работы за прошедшие годы, чтобы понять в каком формате наше деловое мероприятие будет дальше существовать. Жизнь не стоит на месте и нам нужно отвечать потребностям рынка. Надеемся, что 2021 год принесет много интересного».
Дмитрий Смирнов, представительская компания Compass Consulting:
- На данном мероприятии мы представляем ряд наших партнеров в России – это шесть DMC-компаний, две из которых также занимаются и туроператорской деятельностью
У нас 26 запросов на проведение коммерческих мероприятий и это только с 13 января. По странам-рекордсменам по числу запросов выделю Италию, там планируют организовывать конференции от 80 до 200 человек.
Большое число заявок на ОАЭ – запланированы мероприятия на 90 – 500 человек от корпоративных клиентов, активно ведут себя страховые компании - у нас есть запрос от двух крупных российских страховщиков. Есть запросы и на Южную Америку.
Рынок делового туризма сейчас безусловно переживает подъем, будем надеяться, что запросы будут конвертированы в реальные проекты.
Юлия Шилкина, представитель московского офиса Японии по туризму JNTO:
- Приятно то, что люди приходят по делу, Япония страна еще пока не всем хорошо известная, и у нас есть возможность рассказать о нас как о как о MICE-направлении, которе готово к приему больших групп.
Сегодня наша задача - рассказать российским MICE- и DMC-партнерам о том, что Япония открыта и ждет их: у нас есть возможности по приему и размещению, проведению досуга корпоративных клиентов.
Формат нынешнего мероприятия предполагает живое общение, и это хорошо, потому что ты сразу можешь понять, насколько человеку интересна твоя информация. Онлайн хорош для обхвата большой аудитории, но отдачи там меньше.
Наталья Лындина, старший MICE-менеджер отдела управления корпоративными продажами курорта «Роза Хутор»:
- У нас очень много запросов от российских компаний. Сейчас большая группа медиков – тысяча человек - будет проживать в отелях нижней базы курорта и проводить мероприятие в многофункциональном зале «Роза-Холл». Нас любят именно за большое число конференц-залов. Обычно такие ивенты длятся 3-4 дня.
Активность игроков рынка показывает, что российский деловой туризм проживает подъем.
Татьяна Ефимова, представитель MICE-агентства «Море&more», Калининград:
Январь был у нас не очень не очень активный, период до февраля – затишье. С мая начнется активная работа. Запросы идут активно, больше всего на лето.
Калининград сейчас интересен иностранным партнерам, потому что у нас появилась электронная виза – это просто, быстро, удобно.
Мы находится на границе с Литвой и Польшей, что тоже добавляет привлекательности нашему городу в глазах не только делового, но и «классического» туриста.
/TOURBUS.RU
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