Новости ANTOR MICE Workshop вновь показал тренды развития делового туризма Вчера в столичном отеле The Ritz-Carlton в пятнадцатый раз с успехом прошел Workshop, посвященный всем аспектам развития бизнес-туризма

Вчера в юбилейный пятнадцатый раз в столичном отеле The Ritz-Carlton собрались специалисты MICE-индустрии, чтобы обсудить актуальные вопросы и тренды индустрии, а также представить свои новинки в рамках ежегодного ANTOR MICE Workshop-2020. В этом году в ANTOR MICE Workshop приняли участие представители 26 компаний, работающих в сфере делового туризма - среди них национальные туристические офисы, представители отелей, DМС- и транспортных компаний. В ходе мероприятия его организаторы и участники активно и плодотворно общались с посетителями мероприятия как в рамках назначенных встреч, так и в режиме свободного общения. Вот что рассказали нам организаторы, участники и гости ANTOR MICE Workshop: Энтони Дж. Каруана, организатор ANTOR MICE Workshop: - Количество участников осталось примерно на уровне прошлого года, они довольны уровнем мероприятия и числом назначенных встреч. Сегмент MICE сегодня переживает подъем, и это отмечают многие игроки рынка. Особенно важно то, что в этом году прошел наш юбилейный пятнадцатый воркшоп. После этой вехи мы намерены осмыслить результаты нашей работы за прошедшие годы, чтобы понять в каком формате наше деловое мероприятие будет дальше существовать. Жизнь не стоит на месте и нам нужно отвечать потребностям рынка. Надеемся, что 2021 год принесет много интересного». Дмитрий Смирнов, представительская компания Compass Consulting: - На данном мероприятии мы представляем ряд наших партнеров в России – это шесть DMC-компаний, две из которых также занимаются и туроператорской деятельностью У нас 26 запросов на проведение коммерческих мероприятий и это только с 13 января. По странам-рекордсменам по числу запросов выделю Италию, там планируют организовывать конференции от 80 до 200 человек. Большое число заявок на ОАЭ – запланированы мероприятия на 90 – 500 человек от корпоративных клиентов, активно ведут себя страховые компании - у нас есть запрос от двух крупных российских страховщиков. Есть запросы и на Южную Америку. Рынок делового туризма сейчас безусловно переживает подъем, будем надеяться, что запросы будут конвертированы в реальные проекты. Юлия Шилкина, представитель московского офиса Японии по туризму JNTO: - Приятно то, что люди приходят по делу, Япония страна еще пока не всем хорошо известная, и у нас есть возможность рассказать о нас как о как о MICE-направлении, которе готово к приему больших групп. Сегодня наша задача - рассказать российским MICE- и DMC-партнерам о том, что Япония открыта и ждет их: у нас есть возможности по приему и размещению, проведению досуга корпоративных клиентов. Формат нынешнего мероприятия предполагает живое общение, и это хорошо, потому что ты сразу можешь понять, насколько человеку интересна твоя информация. Онлайн хорош для обхвата большой аудитории, но отдачи там меньше. Наталья Лындина, старший MICE-менеджер отдела управления корпоративными продажами курорта «Роза Хутор»: - У нас очень много запросов от российских компаний. Сейчас большая группа медиков – тысяча человек - будет проживать в отелях нижней базы курорта и проводить мероприятие в многофункциональном зале «Роза-Холл». Нас любят именно за большое число конференц-залов. Обычно такие ивенты длятся 3-4 дня. Активность игроков рынка показывает, что российский деловой туризм проживает подъем. Татьяна Ефимова, представитель MICE-агентства «Море&more», Калининград: Январь был у нас не очень не очень активный, период до февраля – затишье. С мая начнется активная работа. Запросы идут активно, больше всего на лето. Калининград сейчас интересен иностранным партнерам, потому что у нас появилась электронная виза – это просто, быстро, удобно. Мы находится на границе с Литвой и Польшей, что тоже добавляет привлекательности нашему городу в глазах не только делового, но и «классического» туриста. /TOURBUS.RU

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