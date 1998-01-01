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Коронавирус и туризм: Горячие новости

ВОЗ называет вспышку коронавируса эпидемией, но не пандемией/ Минобороны РФ направило второй военный самолет за россиянами в Ухань/ Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines продлевают запрет на полеты в Китай до 29 февраля

ВОЗ называет вспышку коронавируса эпидемией, но не пандемией

Распространение нового типа коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "В настоящее время речь не идет о пандемии. У нас — эпидемия с многочисленными очагами распространения", — сказала директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным китайских властей, на утро 4 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

Минобороны РФ направило военные самолеты за россиянами в Ухань

Второй военно-транспортный самолет направлен в китайский город Ухань для эвакуации россиян, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что сопровождать эвакуируемых граждан РФ в самолете будут военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В первой половине дня во вторник Минобороны РФ направило первый военный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан из Китая.

Как сообщалось, во вторник Минобороны РФ приступило к эвакуации россиян из китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса. Для операции выделено пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД, они вылетают из аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. Большинство из них — граждане РФ, но есть также десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines продлевают запрет на полеты в Китай до 29 февраля

Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines продлевают запрет на полеты в Китай до 29 февраля, говорится в сообщении группы компаний Lufthansa Group.

Запрет касается полетов в Пекин и Шанхай, запрет на рейсы в Нанкин, Шеньян и Циндао будет действовать до 28 марта.

При этом полеты в Гонконг будут продолжаться в плановом режиме. Сообщается, что компания будет наблюдать за ситуацией и поддерживать контакт с властями.

Ранее компания планировала приостановить полеты до 9 февраля, но затем запрет было решено продлить.

/TOURBUS.RU