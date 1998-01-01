Новости Тайские власти утверждают, что «страна по-прежнему открыта для путешественников» На фоне опасений из-за распространения опасного коронавируса тайские власти выделяют средства для поддержки местного турбизнеса, а отельеры снижают цены

Как сообщили нам сегодня в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ), турофис «благодарит сотни тысяч туристов, которые запланировали поездку в Королевство в ближайшее время, за выбор направления и подтверждает, что страна открыта для путешественников». Туруправление также предоставило нам последнюю информацию по ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Как сообщила пресс-служба, «по всей стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. На таких курортах, как Пхукет, Чиангмай, Самуи, Краби, а также в 55 других провинциях королевства не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом». Кроме того, сообщается, что «в международных пунктах въезда пассажиров в Таиланд, в том числе в 28 аэропортах страны, были установлены инфракрасные тепловые камеры для круглосуточного досмотра всех пассажиров, усилены санитарно-эпидемиологические меры. Среди них: девять аэропортов на севере (Лампанг, Прэ, Нан, Мэхонгсон, Пай, Мэ Сот, Так, Пхетчабун и Пхитсанулок), девять на северо-востоке (Бури Рам, Накхон-Пханом, Кхонкен, Накхон Ратчасима, Лой, Рой Эт, Удонтхани, Сакон-Накхон и Убон Ратчатхани) и 10 на юге (Краби, Чумпхон, Накхон Си Тхаммарат, Хуахин, Наратхиват, Сурат Тхани, Ранонг, Транг и Паттани). Международный аэропорт Утапао, управляемый Королевским военно-морским флотом Таиланда, также проводит медицинское обследование пассажиров с помощью тепловых сканеров. Авиакомпания Bangkok Airways усилила санитарно-гигиеническое наблюдение в аэропорту Самуи. Усилены меры эпидемиологической безопасности и в двух других аэропортах страны: в Сукхотхае и Трат». Также сообщается, что под особый контроль взяты организация наземного обслуживания, подготовка воздушного судна к полёту - дезинфекция и уборка салона и усилен досмотр сотрудников авиакомпаний, грузовых доставок, коммерческой почты и компаний бортового питания. Департамент эпидемиологического контроля (DDC) по прибытии в Таиланд выдает всем туристам «карту здоровья», где должны производиться отметки о прибытии, проживании и возможном возникновении симптомов заболевания. Крупные туристические достопримечательности, общественный транспорт, торговые центры, отели и другие общественные места принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала и посетителей, включая дополнительную уборку и дезинфекцию. Стоит отметить, что все магазины, универмаги, достопримечательности, рестораны, музеи и туристические места работают по стандартному расписанию. Запланированные мероприятия, спортивные соревнования, конференции и выставки проходят в обычном режиме и не будут отменены. «Соблюдая основы безопасности и меры предосторожности для снижения риска коронавирусной инфекции, туристы без опасений могут планировать поездку в Таиланд», - заключили в пресс-службе ТАТ. В свою очередь издание Bangkok Post сегодня сообщила, что "Кабинет министров Таиланда во вторник утвердил меры поддержки туротрасли страны, которая пострадала из-за эпидемии коронавируса в КНР и недосчиталась китайских гостей. Туркомпаниям предоставят упрощенные условия получения кредитов, а также не будут штрафовать за задержку оплаты налогов. Госбанки должны будут предоставить льготные кредиты для туристических компаний на общую сумму $3,9 млрд под 3%". По словам представителя Минфина Таиланда Лаварона Сангсанита, уплата подоходного налога для турбизнеса была продлена с конца марта по 30 июня. Кроме того, отельеры смогут вернуть в 1,5 раза больше денег, потраченных, например, на ремонт гостиницы за счет снижения ставки налогового вычета. Также до 30 сентября 2020 года снижены акцизы на топливо для самолетов. "Предполагается, что госбюджет потеряет до $145 млн из-за налоговых льгот для туристической отрасли", — пишет Bangkok Post. Ранее Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русский Экспресс», в беседе с нами отметила: «Спрос на туры в Таиланд в это время года и так всегда высокий. А сейчас, на фоне паники с коронавирусом, его падения мы точно не наблюдаем.

Есть нечастые звонки от агентов, уточняющих ситуацию в стране. Но в целом обстановка спокойная». В компаниях ANEX Tour и TEZ Tour также сообщают о том, что на данный момент ситуация с китайским вирусом на продажи по Таиланду не повлияла, процент аннуляции уже купленных туров не превышает стандартных для конца января значений. В 2019 году Таиланд посетили более 39 млн иностранных туристов, из них более 1,5 млн – россияне. Ранее сообщалось, что несмотря на пик туристического сезона из-за оттока гостей из Китая отельеры снижают цены на размещение, чтобы привлечь больше туристов из других стран. Скидки достигают 25-30%. /TOURBUS.RU

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