Новости «ВодоходЪ» раскроет все секреты летней навигации-2020 Крупнейший российский оператор речных круизов примет активное участие в предстоящей весенней серии региональных workshop "Турбизнес"

Ришат Багаутдинов, генеральный директор компании «ВодоходЪ»:

- «ВодоходЪ» – крупнейший российский оператор речных круизов. Компания контролирует все звенья цепочки обслуживания: перевозку, питание, экскурсионные и развлекательные программы, подготовку персонала.

Наши преимущества:

Удобная система онлайн-бронирования;

Онлайн-трансляция круизов на сайтах партнеров;

Повышение скидки за счет объемов продаж;

Рекламно-ознакомительные круизы.

Приглашаем посетить рабочее место и презентации компании «ВодоходЪ» на весенних workshop "Турбизнес"!

Мы ответим на все ваши вопросы и расскажем об актуальных предложениях навигации 2020 года. Фестиваль круизов - 2020 20 февраля 25 февраля Санкт-Петербург Москва

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020» 11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула 20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск 22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск 24 апреля Минск 28 апреля Баку 30 апреля Ереван

Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



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#workshopтурбизнес #воркшоптурбизнес

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